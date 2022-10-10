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Россияне выпустили "Калибры" из Черного моря

Алена МазуренкоПонедельник, 10 октября 2022, 10:50
Россияне выпустили Калибры из Черного моря
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО

Российские оккупанты в дополнение к массированным ракетным обстрелам и атаке дронов запустили из акватории Черного моря ракеты "Калибр".

Источник: глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram

Прямая речь: "Все в укрытиях! Пуски "Калибров" из Черного моря, разворот в сторону Кривого Рога".

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Детали: До этого в ОВА сообщили, что оккупанты выпустили 47 ракет из Астрахани - ориентировочное время подлета 11:00.

Также над Украиной заметили иранские дроны-камикадзе: 8 со стороны Беларуси, возле Николаева, в Житомирской и Одесской областях.

Российские самолеты также низко летят со стороны Чаплинки в направлении Украины. По словам главы Николаевской ОГА, их много, однако украинская ПВО не спит.

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Темы: обстрелРосcиявойна
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