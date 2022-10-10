ОП після масованих ударів РФ: Із ким там розмовляти? Потрібні ППО і MLRS

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк після масованих ракетних ударів росіян по столиці та інших містах України наголосив на неможливості переговорів із керівництвом РФ.

Джерело: Михайо Подоляк у Twitter

Пряма мова: "Умисні ракетні удари по центру Києва, Запоріжжю та Дніпру – ще один доказ терористично неадекватної суті Кремля. Росія не здатна воювати на полі бою, а здатна лише підло вбивати мирних громадян.

Реклама:

Із ким там розмовляти? Замість розмов необхідне ППО, MLRS, снаряди більшої дальності".

Цьому передувало: Уранці 10 жовтня вибухи прогриміли в Києві, Львові, Хмельницькому, Житомирі, Дніпрі, Одесі, Миколаєві, Харкові, Конотопі (Сумська область). Росіяни атакують, зокрема, енергетичні об'єкти.

Повітряна тривога зберігається по всій Україні з 07:28.