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ОП після масованих ударів РФ: Із ким там розмовляти? Потрібні ППО і MLRS

Олена РощінаПонеділок, 10 жовтня 2022, 10:59

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк після масованих ракетних ударів росіян по столиці та інших містах України наголосив на неможливості переговорів із керівництвом РФ. 

Джерело: Михайо Подоляк у Twitter

Пряма мова: "Умисні ракетні удари по центру Києва, Запоріжжю та Дніпру – ще один доказ терористично неадекватної суті Кремля. Росія не здатна воювати на полі бою, а здатна лише підло вбивати мирних громадян.

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Із ким там розмовляти? Замість розмов необхідне ППО, MLRS, снаряди більшої дальності".

Цьому передувало: Уранці 10 жовтня вибухи прогриміли в Києві, Львові, Хмельницькому, Житомирі, Дніпрі, Одесі, Миколаєві, Харкові, Конотопі (Сумська область). Росіяни атакують, зокрема, енергетичні об'єкти.

Повітряна тривога зберігається по всій Україні з 07:28.

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Теми: війнапереговориОфіс президентаРосія
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