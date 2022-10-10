Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

ОП після масованих ударів РФ: Із ким там розмовляти? Потрібні ППО і MLRS

Олена РощінаПонеділок, 10 жовтня 2022, 10:59

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк після масованих ракетних ударів росіян по столиці та інших містах України наголосив на неможливості переговорів із керівництвом РФ. 

Джерело: Михайо Подоляк у Twitter

Пряма мова: "Умисні ракетні удари по центру Києва, Запоріжжю та Дніпру – ще один доказ терористично неадекватної суті Кремля. Росія не здатна воювати на полі бою, а здатна лише підло вбивати мирних громадян.

Із ким там розмовляти? Замість розмов необхідне ППО, MLRS, снаряди більшої дальності".

Цьому передувало: Уранці 10 жовтня вибухи прогриміли в Києві, Львові, Хмельницькому, Житомирі, Дніпрі, Одесі, Миколаєві, Харкові, Конотопі (Сумська область). Росіяни атакують, зокрема, енергетичні об'єкти.

Повітряна тривога зберігається по всій Україні з 07:28.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: війнапереговориОфіс президентаРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Байден пообіцяв Україні передові системи ППО

Автобуси й вантажівки з окупованого Криму в Росію перевозять поромом – ЗМІ

відеоЖурналіст УП Ткач заявив про перешкоджання його професійній діяльності

мапаЗалужний показав схему ранкових ударів ворога по Україні

Байден: Ракетні удари продемонстрували жорстокість незаконної війни Путіна проти України

Кулеба: Після ракетних ударів ніхто із західних партнерів не пропонував переговори з РФ

Усі новини...
війна
Кулеба перервав тур Африкою, негайно повертається в Україну
Єврокомісар Рейндерс під час вибухів перебував в укритті у Києві
Окупанти вдарили по критичних об’єктах на Івано-Франківщині
Останні новини
01:46
Україна розробила нову угоду про безпеку з боку Заходу – ЗМІ
00:51
"Росія вкотре довела, що є терористичною державою" – Кислиця на засіданні ООН
00:20
На Сумщині електропостачання відновлено у двох районах – ОВА
23:55
Поліція посилює вуличне патрулювання Київщини ввечері і вночі
23:49
Кияни ввечері "прикрутили" споживання електроенергії на чверть – Укренерго
23:47
Лукашенко вирішив, що органи держбезпеки мають підпорядковуватися лише йому
23:25
"Ця баклажка з водою – цінніша за всі мої речі": як українців евакуйовували з небезпечних регіонів
23:19
Байден пообіцяв Україні передові системи ППО
23:14
Глава Євроради: ракетні удари РФ свідчать про зростаючий відчай Кремля
23:06
Економічні новини 10 жовтня: віялові відключення через удари РФ, Україна припиняє експорт електроенергії
Усі новини...