Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

ОП после массированных ударов РФ: С кем там разговаривать? Нужны ПВО и MLRS

Елена РощинаПонедельник, 10 октября 2022, 10:59

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк после массированных ракетных ударов россиян по столице и другим городам Украины подчеркнул невозможность переговоров с руководством РФ.

Источник: Михайо Подоляк в Twitter

Прямая речь: "Умышленные ракетные удары по центру Киева, Запорожью и Днепру – еще одно доказательство террористически неадекватной сущности Кремля. Россия не способна воевать на поле боя, а способна лишь подло убивать мирных граждан. 

С кем там разговаривать? Вместо разговоров необходимо ПВО, MLRS, снаряды большей дальности".

Этому предшествовало: Утром 10 октября взрывы прогремели в Киеве, Львове, Хмельницком, Житомире, Днепре, Одессе, Николаеве, Харькове, Конотопе (Сумская область). Россияне атакуют, в частности, энергетические объекты.

Воздушная тревога сохраняется по всей Украине с 07:28.

Темы: войнапереговорыОфис президентаРосcия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Байден пообещал Украине передовые системы ПВО

Автобусы и грузовики из оккупированного Крыма в Россию перевозят паромом – СМИ

видеоЖурналист УП Ткач заявил о препятствовании его профессиональной деятельности

картаЗалужный показал схему утренних ударов врага по Украине

Байден: Ракетные удары продемонстрировали жестокость незаконной войны Путина против Украины

Кулеба: После ракетных ударов никто из западных партнеров не предлагал переговоры с РФ

Все новости...
война
Еврокомиссар Рейндерс во время взрывов находился в укрытии в Киеве
Оккупанты ударили по критическим объектам на Ивано-Франковщине
На Киевщине взрывы, ПВО сбила 6 ракет, есть жертвы
Последние новости
00:51
"Россия в очередной раз доказала, что является террористическим государством" – Кислица
00:20
На Сумщине электроснабжение восстановлено в двух районах – ОВА
23:55
Полиция усиливает уличное патрулирование Киевщины вечером и ночью
23:49
Киевляне вечером "прикрутили" потребление электроэнергии на четверть – Укрэнерго
23:47
Лукашенко решил, что органы госбезопасности должны подчиняться только ему
23:25
"Эта баклажка с водой – ценнее всех моих вещей": как украинцев эвакуировали из опасных регионов
23:19
Байден пообещал Украине передовые системы ПВО
23:14
Глава Евросовета: ракетные удары РФ свидетельствуют о растущем отчаянии Кремля
23:06
Экономические новости 10 октября: веерные отключения из-за ударов РФ, Украина прекращает экспорт электроэнергии
22:59
Автобусы и грузовики из оккупированного Крыма в Россию перевозят паромом – СМИ
Все новости...