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ОП после массированных ударов РФ: С кем там разговаривать? Нужны ПВО и MLRS

Елена РощинаПонедельник, 10 октября 2022, 10:59

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк после массированных ракетных ударов россиян по столице и другим городам Украины подчеркнул невозможность переговоров с руководством РФ.

Источник: Михайо Подоляк в Twitter

Прямая речь: "Умышленные ракетные удары по центру Киева, Запорожью и Днепру – еще одно доказательство террористически неадекватной сущности Кремля. Россия не способна воевать на поле боя, а способна лишь подло убивать мирных граждан. 

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С кем там разговаривать? Вместо разговоров необходимо ПВО, MLRS, снаряды большей дальности".

Этому предшествовало: Утром 10 октября взрывы прогремели в Киеве, Львове, Хмельницком, Житомире, Днепре, Одессе, Николаеве, Харькове, Конотопе (Сумская область). Россияне атакуют, в частности, энергетические объекты.

Воздушная тревога сохраняется по всей Украине с 07:28.

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Темы: войнапереговорыОфис президентаРосcия
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