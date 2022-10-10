ОП после массированных ударов РФ: С кем там разговаривать? Нужны ПВО и MLRS

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк после массированных ракетных ударов россиян по столице и другим городам Украины подчеркнул невозможность переговоров с руководством РФ.

Источник: Михайо Подоляк в Twitter

Прямая речь: "Умышленные ракетные удары по центру Киева, Запорожью и Днепру – еще одно доказательство террористически неадекватной сущности Кремля. Россия не способна воевать на поле боя, а способна лишь подло убивать мирных граждан.

С кем там разговаривать? Вместо разговоров необходимо ПВО, MLRS, снаряды большей дальности".

Этому предшествовало: Утром 10 октября взрывы прогремели в Киеве, Львове, Хмельницком, Житомире, Днепре, Одессе, Николаеве, Харькове, Конотопе (Сумская область). Россияне атакуют, в частности, энергетические объекты.

Воздушная тревога сохраняется по всей Украине с 07:28.