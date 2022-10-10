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Кулеба перервав тур Африкою, негайно повертається в Україну

"Європейська правда"Понеділок, 10 жовтня 2022, 11:50

Глава МЗС Дмитро Кулеба через масовані ракетні атаки Росії у понеділок вранці терміново повертається в Україну, перервавши тур Африкою.

Про це міністр написав у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

Кулеба зазначив, що перебуває в постійному контакті з партнерами від ранку для координації рішучої відповіді на російські атаки. 

"Я також перериваю свій тур Африкою і негайно повертаюся в Україну", - додав міністр.

Президент Володимир Зеленський біля будівлі Офісу президента в центрі Києва закликав українців перебувати 10 жовтня в укриттях, адже ворог випустив по Україні майже 100 ракет і атакував іранськими дронами.

Кулеба наголосив, що Україна не зламається від залякування цивільного населення, а такі дії РФ - аргумент для всіх, хто ще вважає можливим вести мирні перемовини з Путіним.

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Теми: Кулеба Дмитровійна
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