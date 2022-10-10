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Зеленський звернувся до українців з Києва під бомбами

Альона Мазуренко Понеділок, 10 жовтня 2022, 11:12
Зеленський звернувся до українців з Києва під бомбами

Президент Володимир Зеленський біля будівлі Офісу президента в центрі Києва закликав українців перебувати 10 жовтня в укриттях, адже ворог випустив по Україні майже 100 ракет і атакував іранськими дронами.

Джерело: відеозвернення президента 

Пряма мова: "Ранок важкий. Маємо справу з терористами. Десятки ракет, іранські "Шахіди". У них дві мішені.

Енергообʼєкти – по всій країні. Київщина і Хмельниччина, Львів і Дніпро, Вінниця, Франківщина, Запоріжжя, Сумщина, Харківщина, Житормирщина, Кіровоградщина, південь.

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Вони прагнуть паніки й хаосу, хочуть знищити нашу енергосистему. Вони безнадійні.

Друга мішень – люди. Спеціально обрали такий час і такі цілі, щоб завдати якнайбільше шкоди. Але. Ми – українці.

Допомагаємо одне одному. Віримо в себе. Відновлюємо все зруйноване.

Зараз можуть бути тимчасові перебої з електрикою, але ніколи не буде перебоїв із нашою впевненістю – впевненістю в перемозі.

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Чому саме такі удари? Ворог хоче, щоб ми злякалися, щоб люди побігли. Але бігти ми можемо тільки вперед – і демонструємо це на полі бою. Так буде й надалі.

Працюють зараз рятувальники. Працює наша ППО. Вже на зараз 38 повітряних цілей збито".

Деталі: Президент закликав українців 10 жовтня перебувати в укриттях і дотримуватися правил безпеки: "І завжди памʼятайте: Україна була до того, як зʼявився цей ворог, Україна буде й після нього".

Нагадаємо: 

  • Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний повідомив, що 10 жовтня за декілька годин російський агресор випустив по Україні 75 ракет, 41 збита ППО.
  • Російські окупанти б’ють по Україні з 47 ракет, це третя хвиля обстрілів на 10 жовтня, повідомляв очільник Миколаївської області Віталій Кім.

Теми: РосіяобстрілЗеленськийОфіс президента
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