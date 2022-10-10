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Кулеба прервал тур по Африке, срочно возвращается в Украину

"Европейская правда"Понедельник, 10 октября 2022, 11:50

Глава МИД Дмитрий Кулеба из-за массированных ракетных атак России в понедельник утром срочно возвращается в Украину, прервав тур по Африке.

Об этом министр написал в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

Кулеба отметил, что с утра находится в постоянном контакте с партнерами для координации решительного ответа на российские атаки. 

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"Я также прерываю свой тур по Африке и немедленно возвращаюсь в Украину", - добавил министр.

Президент Владимир Зеленский у здания Офиса президента в центре Киева призвал украинцев находиться 10 октября в укрытиях, ведь враг выпустил по Украине почти 100 ракет и атаковал иранскими дронами.

Кулеба подчеркнул, что Украина не сломается от запугивания гражданского населения, а такие действия РФ - аргумент для всех, кто еще считает возможным вести мирные переговоры с Путиным.

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Темы: Кулеба Дмитрийвойна
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