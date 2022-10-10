Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Масований ракетний удар РФ: влучання в 14 регіонах України, десяток загиблих - поліція

Валентина РоманенкоПонеділок, 10 жовтня 2022, 12:52
Масований ракетний удар РФ: влучання в 14 регіонах України, десяток загиблих - поліція
Вирва у Дніпрі. фото з Facebook Філатова

Внаслідок ракетних ударів Російської Федерації 10 жовтня, за даними поліції, щонайменше 10 українців загинули, ще близько 60 дістали поранення.

Джерело: речниця Нацполіції Мар’яна Рева в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Якщо ми говоримо про всю Україну, то окрім Києва зафіксовані влучання ще в 14 регіонах держави.

Реклама:

Загалом станом на зараз ми можемо говорити про десятьох загиблих та близько 6 десятків поранених людей по всій Україні внаслідок ракетних влучань РФ".

Деталі: Рева наголосила, що на місцях працюють поліцейські, криміналісти й слідчі, які  фіксують наслідки злочинів РФ.

Нагадаємо: За даними "Києва Цифрового", повітряна тривога по всій Україні 10 жовтня тривала понад 5,5 годин.

ВІДЕО ДНЯ

Ворог завдав масованого ракетного удару по інфраструктурі багатьох українських міст.

Читайте також: Повітряні сили уточнили, чим і звідки Росія завдає ударів 10 жовтня

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
Останні новини
18:40
відеоУ Херсоні через ворожий артилерійський удар загинув охоронець
18:19
На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
18:11
ОновленоУ Криворізькому районі ППО знищила авіаційну ракету
18:03
Єврокомісія виділяє додаткові 65 млн євро на підтримку українських біженців
17:54
Швеція і Данія анонсували нову військову допомогу для України: БМП на 240 млн євро
17:52
У Києві на хабарі викрили працівників автошкіл, які допомагали скласти іспит майбутнім водіям
17:49
Виділення коштів для України: в ЄС задумалися про позбавлення Угорщини права голосу
17:26
ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії
17:25
У Київському метро назвали фейком закриття ще двох станцій
Усі новини...
Реклама: