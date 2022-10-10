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Масований ракетний удар РФ: влучання в 14 регіонах України, десяток загиблих - поліція

Валентина РоманенкоПонеділок, 10 жовтня 2022, 12:52
Вирва у Дніпрі. фото з Facebook Філатова

Внаслідок ракетних ударів Російської Федерації 10 жовтня, за даними поліції, щонайменше 10 українців загинули, ще близько 60 дістали поранення.

Джерело: речниця Нацполіції Мар’яна Рева в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Якщо ми говоримо про всю Україну, то окрім Києва зафіксовані влучання ще в 14 регіонах держави.

Загалом станом на зараз ми можемо говорити про десятьох загиблих та близько 6 десятків поранених людей по всій Україні внаслідок ракетних влучань РФ".

Деталі: Рева наголосила, що на місцях працюють поліцейські, криміналісти й слідчі, які  фіксують наслідки злочинів РФ.

Нагадаємо: За даними "Києва Цифрового", повітряна тривога по всій Україні 10 жовтня тривала понад 5,5 годин.

Ворог завдав масованого ракетного удару по інфраструктурі багатьох українських міст.

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