Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Массированный ракетный удар РФ: попадания в 14 регионах Украины, десяток погибших - полиция

Валентина РоманенкоПонедельник, 10 октября 2022, 12:52
Воронка в Днепре. фото из Facebook Филатова

В результате ракетных ударов Российской Федерации 10 октября, по данным полиции, по меньшей мере 10 украинцев погибли, еще около 60 получили ранения.

Источник: спикер Нацполиции Марьяна Рева в эфире национального телемарафона 

Прямая речь: "Если мы говорим о всей Украине, то кроме Киева зафиксированы попадания еще в 14 регионах государства.

Всего по состоянию на сейчас мы можем говорить о десяти погибших и около 6 десятков раненых людей по всей Украине в результате ракетных попаданий РФ".

Детали: Рева отметила, что на местах работают полицейские, криминалисты и следователи, которые фиксируют последствия преступлений РФ.

Напомним: По данным "Киева Цифрового", воздушная тревога по всей Украине 10 октября длилась более 5,5 часов.

Враг нанес массированный ракетный удар по инфраструктуре многих украинских городов.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также: Воздушные силы уточнили, чем и откуда Россия наносит удары 10 октября

Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Байден пообещал Украине передовые системы ПВО

Автобусы и грузовики из оккупированного Крыма в Россию перевозят паромом – СМИ

видеоЖурналист УП Ткач заявил о препятствовании его профессиональной деятельности

картаЗалужный показал схему утренних ударов врага по Украине

Байден: Ракетные удары продемонстрировали жестокость незаконной войны Путина против Украины

Кулеба: После ракетных ударов никто из западных партнеров не предлагал переговоры с РФ

Все новости...
Последние новости
02:58
Из-за массированного обстрела Украины Трасс потребует созвать лидеров НАТО
02:11
ВСУ ударили по вражеским ПВО и уничтожили более 170 захватчиков – ОК "Юг"
01:46
Украина разработала новое соглашение о безопасности со стороны Запада – СМИ
00:51
"Россия в очередной раз доказала, что является террористическим государством" – Кислица
00:20
На Сумщине электроснабжение восстановлено в двух районах – ОВА
23:55
Полиция усиливает уличное патрулирование Киевщины вечером и ночью
23:49
Киевляне вечером "прикрутили" потребление электроэнергии на четверть – Укрэнерго
23:47
Лукашенко решил, что органы госбезопасности должны подчиняться только ему
23:25
"Эта баклажка с водой – ценнее всех моих вещей": как украинцев эвакуировали из опасных регионов
23:19
Байден пообещал Украине передовые системы ПВО
Все новости...