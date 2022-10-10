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Массированный ракетный удар РФ: попадания в 14 регионах Украины, десяток погибших - полиция

Валентина РоманенкоПонедельник, 10 октября 2022, 12:52
Массированный ракетный удар РФ: попадания в 14 регионах Украины, десяток погибших - полиция
Воронка в Днепре. фото из Facebook Филатова

В результате ракетных ударов Российской Федерации 10 октября, по данным полиции, по меньшей мере 10 украинцев погибли, еще около 60 получили ранения.

Источник: спикер Нацполиции Марьяна Рева в эфире национального телемарафона 

Прямая речь: "Если мы говорим о всей Украине, то кроме Киева зафиксированы попадания еще в 14 регионах государства.

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Всего по состоянию на сейчас мы можем говорить о десяти погибших и около 6 десятков раненых людей по всей Украине в результате ракетных попаданий РФ".

Детали: Рева отметила, что на местах работают полицейские, криминалисты и следователи, которые фиксируют последствия преступлений РФ.

Напомним: По данным "Киева Цифрового", воздушная тревога по всей Украине 10 октября длилась более 5,5 часов.

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Враг нанес массированный ракетный удар по инфраструктуре многих украинских городов.

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