Про повторне вторгнення з Білорусі наразі не йдеться - ОП
Понеділок, 10 жовтня 2022, 15:54
Наразі немає інформації про повторний наступ російських військ з боку Білорусі, запевнив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
Джерело: Подоляк у Twitter
Пряма мова Подоляка: "Лукашенко продовжує продавати РФ останні крихти суверенітету.
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Заява про розміщення російського контингенту в Білорусі під надуманими приводами – формалізація окупації.
Україна оцінює ризики й готова до будь-яких загроз. Ситуація контрольована, про повторне вторгнення з РБ наразі не йдеться".
Нагадаємо: Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заявив, що незабаром у країну знову повернуться російські військові.
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