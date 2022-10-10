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Про повторне вторгнення з Білорусі наразі не йдеться - ОП

Роман ПетренкоПонеділок, 10 жовтня 2022, 15:54
Про повторне вторгнення з Білорусі наразі не йдеться - ОП
подоляк, фото оп

Наразі немає інформації про повторний наступ російських військ з боку Білорусі, запевнив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова Подоляка: "Лукашенко продовжує продавати РФ останні крихти суверенітету.

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Заява про розміщення російського контингенту в Білорусі під надуманими приводами – формалізація окупації.

Україна оцінює ризики й готова до будь-яких загроз. Ситуація контрольована, про повторне вторгнення з РБ наразі не йдеться".

Нагадаємо: Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заявив, що незабаром у країну знову повернуться російські військові.

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Теми: БілорусьРосіявійнаОфіс президента
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