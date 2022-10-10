О повторном вторжении из Беларуси речь пока не идет - ОП

Пока нет информации о повторном наступлении российских войск со стороны Беларуси, заверил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь Подоляка: "Лукашенко продолжает продавать РФ последние крохи суверенитета.

Заявление о размещении российского контингента в Беларуси под надуманными предлогами - формализация оккупации.

Украина оценивает риски и готова к любым угрозам. Ситуация контролируемая, о повторном вторжении из РБ речь пока не идет".

Напомним: Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что вскоре в страну снова вернутся российские военные.