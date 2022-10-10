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О повторном вторжении из Беларуси речь пока не идет - ОП

Роман ПетренкоПонедельник, 10 октября 2022, 15:54
О повторном вторжении из Беларуси речь пока не идет - ОП
подоляк, фото оп

Пока нет информации о повторном наступлении российских войск со стороны Беларуси, заверил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь Подоляка: "Лукашенко продолжает продавать РФ последние крохи суверенитета.

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Заявление о размещении российского контингента в Беларуси под надуманными предлогами - формализация оккупации.

Украина оценивает риски и готова к любым угрозам. Ситуация контролируемая, о повторном вторжении из РБ речь пока не идет".

Напомним: Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что вскоре в страну снова вернутся российские военные.

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Темы: БеларусьРосcиявойнаОфис президента
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