О повторном вторжении из Беларуси речь пока не идет - ОП
Понедельник, 10 октября 2022, 15:54
Пока нет информации о повторном наступлении российских войск со стороны Беларуси, заверил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Источник: Подоляк в Twitter
Прямая речь Подоляка: "Лукашенко продолжает продавать РФ последние крохи суверенитета.
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Заявление о размещении российского контингента в Беларуси под надуманными предлогами - формализация оккупации.
Украина оценивает риски и готова к любым угрозам. Ситуация контролируемая, о повторном вторжении из РБ речь пока не идет".
Напомним: Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что вскоре в страну снова вернутся российские военные.
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