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У Львові запустили авто з гучномовцями через проблеми з оповіщенням про тривогу

"Українська правда"Понеділок, 10 жовтня 2022, 17:12
Ілюстративне фото з відкритих джерел

У Львові їздитимуть автомобілі з гучномовцями, які закликатимуть людей прямувати в укриття – оповіщення про повітряну небезпеку працює з перебоями через відсутність електроенергії.

Джерело: мер міста Андрій Садовий в Telegram

Пряма мова: "Оповіщення про повітряну небезпеку працює з перебоями через відсутність електроенергії. У випадку тривоги містом їздитимуть автомобілі з гучномовцями". 

Деталі: Мер повідомив, що станом на 16:40 більша частина міста залишається без електроенергії через ракетні обстріли.  Частина вуличного освітлення теж не працює. Садовий закликав подбати про запас їжі та води.

"Кожен з нас має чітко розуміти, що робити далі", – зазначив мер Львова. 

Що цьому передувало: 

  • 10 жовтня зафіксували удари по об‘єктах енергетичної інфраструктури Львівської області.
  • Унаслідок ракетних ударів близько 90% Львова – без електропостачання, трамваї та тролейбуси не курсують.

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Теми: Львівповітряна тривогавійнаСадовий
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