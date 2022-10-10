У Львові запустили авто з гучномовцями через проблеми з оповіщенням про тривогу
Понеділок, 10 жовтня 2022, 17:12
У Львові їздитимуть автомобілі з гучномовцями, які закликатимуть людей прямувати в укриття – оповіщення про повітряну небезпеку працює з перебоями через відсутність електроенергії.
Джерело: мер міста Андрій Садовий в Telegram
Пряма мова: "Оповіщення про повітряну небезпеку працює з перебоями через відсутність електроенергії. У випадку тривоги містом їздитимуть автомобілі з гучномовцями".
Деталі: Мер повідомив, що станом на 16:40 більша частина міста залишається без електроенергії через ракетні обстріли. Частина вуличного освітлення теж не працює. Садовий закликав подбати про запас їжі та води.
"Кожен з нас має чітко розуміти, що робити далі", – зазначив мер Львова.
Що цьому передувало:
- 10 жовтня зафіксували удари по об‘єктах енергетичної інфраструктури Львівської області.
- Унаслідок ракетних ударів близько 90% Львова – без електропостачання, трамваї та тролейбуси не курсують.
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