У Львові запустили авто з гучномовцями через проблеми з оповіщенням про тривогу

У Львові їздитимуть автомобілі з гучномовцями, які закликатимуть людей прямувати в укриття – оповіщення про повітряну небезпеку працює з перебоями через відсутність електроенергії.

Джерело: мер міста Андрій Садовий в Telegram

Пряма мова: "Оповіщення про повітряну небезпеку працює з перебоями через відсутність електроенергії. У випадку тривоги містом їздитимуть автомобілі з гучномовцями".

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Деталі: Мер повідомив, що станом на 16:40 більша частина міста залишається без електроенергії через ракетні обстріли. Частина вуличного освітлення теж не працює. Садовий закликав подбати про запас їжі та води.

"Кожен з нас має чітко розуміти, що робити далі", – зазначив мер Львова.

Що цьому передувало:

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