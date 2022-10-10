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Во Львове запустили авто с громкоговорителями из-за проблем с оповещением о тревоге

"Украинская правда"Понедельник, 10 октября 2022, 17:12
Иллюстративное фото из открытых источников

Во Львове будут ездить автомобили с громкоговорителями, которые будут призывать людей направляться в укрытие – оповещение о воздушной тревоге работает с перебоями из-за отсутствия электроэнергии.

Источник: мэр города Андрей Садовой в Telegram

Прямая речь: "Оповещение о воздушной опасности работает с перебоями из-за отсутствия электроэнергии. В случае тревоги по городу будут ездить автомобили с громкоговорителями". 

Детали: Мэр сообщил, что по состоянию на 16:40 большая часть города остается без электроэнергии из-за ракетных обстрелов.  Часть уличного освещения тоже не работает. Садовой призвал позаботиться о запасе пищи и воды.

"Каждый из нас должен четко понимать, что делать дальше", – отметил мэр Львова. 

Что этому предшествовало: 

  • 10 октября зафиксировали удары по объектам энергетической инфраструктуры Львовской области.
  • В результате ракетных ударов около 90% Львова – без электроснабжения, трамваи и троллейбусы не курсируют.

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Темы: Львоввоздушная тревогавойнаСадовый
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