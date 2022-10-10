Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Во Львове запустили авто с громкоговорителями из-за проблем с оповещением о тревоге

"Украинская правда"Понедельник, 10 октября 2022, 17:12
Во Львове запустили авто с громкоговорителями из-за проблем с оповещением о тревоге
Иллюстративное фото из открытых источников

Во Львове будут ездить автомобили с громкоговорителями, которые будут призывать людей направляться в укрытие – оповещение о воздушной тревоге работает с перебоями из-за отсутствия электроэнергии.

Источник: мэр города Андрей Садовой в Telegram

Прямая речь: "Оповещение о воздушной опасности работает с перебоями из-за отсутствия электроэнергии. В случае тревоги по городу будут ездить автомобили с громкоговорителями". 

Реклама:

Детали: Мэр сообщил, что по состоянию на 16:40 большая часть города остается без электроэнергии из-за ракетных обстрелов.  Часть уличного освещения тоже не работает. Садовой призвал позаботиться о запасе пищи и воды.

"Каждый из нас должен четко понимать, что делать дальше", – отметил мэр Львова. 

Что этому предшествовало: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 10 октября зафиксировали удары по объектам энергетической инфраструктуры Львовской области.
  • В результате ракетных ударов около 90% Львова – без электроснабжения, трамваи и троллейбусы не курсируют.

Темы: Львоввоздушная тревогавойнаСадовый
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

Все новости...
Львов
Слишком много уверенной красоты: во Львове спорят об обнаженной женской скульптуре в Стрыйском парке
Во Львове дети, родители которых погибли на войне, ежегодно будут получать 50 тысяч грн
Во Львове обследуют все балконы домов
Последние новости
15:35
Что нужно для производства большего количества украинского оружия?
15:35
В январе в Киеве заработают пункты приема елок: адреса
15:33
ГУР о прогнозах быть в Крыму в 2023 году: Информация тоже оружие
15:32
Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций
15:30
фотоБывшего мэра Святогорска будут судить за госизмену и махинации с деньгами
15:13
Украина и Молдова синхронизируют е-очередь на границе для упрощения транзита грузов
15:12
Украинский ПЕН объявил перечень лучших книг 2023 года
15:09
"Леса Украины" в 2023 году удвоили свою прибыль, достигнув 3 миллиардов
15:05
видеоПерцовым газом в глаза пограничнику: задержан буковинец, прорывавшийся в Румынию
14:46
Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки
Все новости...
Реклама: