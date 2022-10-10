В Міноборони Білорусі заявили, що війни з Україною не буде, якщо їх не "провокуватимуть"

Міністр оборони Білорусі Віктор Хрєнін зробив окрему заяву, у якій застеріг, щоб Україна не робила "неправильних кроків і не "провокувала", аби уникнути війни.

Джерело: пресслужба Міноборони Білорусі

Пряма мова Хреніна: "Ми фіксуємо, що наші сусіди (українці) занепокоїлися сьогодні тим, що з боку збройних сил Республіки Білорусь можуть здійснюватися агресивні дії. Йдеться про триваючі вкидання інформації про нібито підготовку нападу з нашого боку.

У нас відповідь на це була і залишається одна: не провокуйте нас - ми з вами воювати не збираємося. Ні з литовцями, ні з поляками, ні тим більше з українцями ми воювати не хочемо. Якщо і ви не хочете і не робитимете неправильних кроків, значить, війни не буде".

Деталі: За словами Хрєніна, збройні сили Білорусі налаштовані лише на оборону країни. Він пригрозив "швидкою та жорсткою" відповіддю у разі "провокацій".

Що було раніше: Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заявив, що незабаром у країну знову повернуться російські військові.