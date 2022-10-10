В Минобороны Беларуси заявили, что войны с Украиной не будет, если их не будут "провоцировать"

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин сделал отдельное заявление, в котором предостерег, чтобы Украина не делала "неправильных шагов и не "провоцировала", чтобы избежать войны.

Источник: пресс-служба Минобороны Беларуси

Прямая речь Хренина: "Мы фиксируем, что наши соседи (украинцы) обеспокоились сегодня тем, что со стороны вооруженных сил Республики Беларусь могут осуществляться агрессивные действия. Речь идет о продолжающихся вбросах информации о якобы подготовке нападения с нашей стороны.

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У нас ответ на это был и остается один: не провоцируйте нас - мы с вами воевать не собираемся. Ни с литовцами, ни с поляками, ни тем более с украинцами мы воевать не хотим. Если и вы не хотите и не будете делать неправильных шагов, значит, войны не будет".

Детали: По словам Хренина, вооруженные силы Беларуси настроены только на оборону страны. Он пригрозил "быстрым и жестким" ответом в случае "провокаций".

Что предшествовало: Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что вскоре в страну снова вернутся российские военные.