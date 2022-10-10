Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

На Полтавщині збили дві ракети, на Черкащині чують вибухи

Олена РощінаПонеділок, 10 жовтня 2022, 18:02

У Кременчуцькому районі Полтавської області сили протиповітряної оборони збили дві ракети, але від їхніх уламків постраждали люди. Також є інформація про вибухи в Черкаській області. 

Джерело: голова Полтавської ОДА (ОВА) Дмитро Лунін, "Суспільне"

Пряма мова Луніна: "Дві ракети збили в Кременчуцькому районі. Через падіння уламків однієї з російських ракет постраждали три людини. Надається вся необхідна допомога".

Деталі: ППО продовжує працювати у Кременчуцькому районі.

Уранці росіяни вже завдавали удару по Кременчуцькому району. Одну ракету та один іранський дрон-камікадзе "Шахед" збили, але три ракети влучили в об‘єкт енергетичної інфраструктури. Це спричинило перебої зі світлом та водопостачанням по всій області.

"Суспільне" пише, що про звуки вибухів під вечір повідомили також на Черкащині.

Тим часом, близько 17:40, у Кривому Розі без повітряної тривоги пролунали вибухи, які могли спричинити дрони-камікадзе. 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: КременчукПолтавська областьЧеркаська областьвійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

оновлено від 06.19, фотоВорог ракетами атакував Запоріжжя – ОВА

Експерти ISW припустили, як Кремль використає Білорусь у війні проти України

ЗСУ вдарили по ворожих ППО і знищили понад 170 загарбників – ОК "Південь"

Байден пообіцяв Україні передові системи ППО

Автобуси й вантажівки з окупованого Криму в Росію перевозять поромом – ЗМІ

відеоЖурналіст УП Ткач заявив про перешкоджання його професійній діяльності

Усі новини...
Кременчук
В Кременчуці і Запоріжжі працювала ППО, в окупованому Мелітополі чути вибухи
Кременчук: звуки вибухів пов'язані з ліквідацією залишків ракет
Над Кременчуком ввечері 15 липня збили ворожу ракету: руйнувань немає
Останні новини
08:42
ЗСУ знищили російській Су-25, склад з боєприпасами і 3 ЗРК окупантів – Гайдай
08:10
На півдні України під ранок збили 8 російських "Шахедів"
07:52
оновлено від 06.19, фотоВорог ракетами атакував Запоріжжя – ОВА
07:44
фотоНа Дніпропетровщині росіяни всю ніч гатили по трьох районах
07:25
ЗСУ уразили 4 райони зосередження живої сили ворога – зведення
06:54
Експерти ISW припустили, як Кремль використає Білорусь у війні проти України
05:45
Росіяни бачать, як "сильно Путін помилився" – керівник спецслужби Британії
04:48
Обстріли росіян: на Сумщині загинула людина, ще четверо – поранені
02:58
Через масований обстріл України Трасс вимагатиме скликати лідерів НАТО
02:11
ЗСУ вдарили по ворожих ППО і знищили понад 170 загарбників – ОК "Південь"
Усі новини...