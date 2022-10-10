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На Полтавщині збили дві ракети, на Черкащині чують вибухи

Олена РощінаПонеділок, 10 жовтня 2022, 18:02

У Кременчуцькому районі Полтавської області сили протиповітряної оборони збили дві ракети, але від їхніх уламків постраждали люди. Також є інформація про вибухи в Черкаській області. 

Джерело: голова Полтавської ОДА (ОВА) Дмитро Лунін, "Суспільне"

Пряма мова Луніна: "Дві ракети збили в Кременчуцькому районі. Через падіння уламків однієї з російських ракет постраждали три людини. Надається вся необхідна допомога".

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Деталі: ППО продовжує працювати у Кременчуцькому районі.

Уранці росіяни вже завдавали удару по Кременчуцькому району. Одну ракету та один іранський дрон-камікадзе "Шахед" збили, але три ракети влучили в об‘єкт енергетичної інфраструктури. Це спричинило перебої зі світлом та водопостачанням по всій області.

"Суспільне" пише, що про звуки вибухів під вечір повідомили також на Черкащині.

ВІДЕО ДНЯ

Тим часом, близько 17:40, у Кривому Розі без повітряної тривоги пролунали вибухи, які могли спричинити дрони-камікадзе. 

Теми: КременчукПолтавська областьЧеркаська областьвійна
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