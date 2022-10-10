На Полтавщині збили дві ракети, на Черкащині чують вибухи

У Кременчуцькому районі Полтавської області сили протиповітряної оборони збили дві ракети, але від їхніх уламків постраждали люди. Також є інформація про вибухи в Черкаській області.

Джерело: голова Полтавської ОДА (ОВА) Дмитро Лунін, "Суспільне"

Пряма мова Луніна: "Дві ракети збили в Кременчуцькому районі. Через падіння уламків однієї з російських ракет постраждали три людини. Надається вся необхідна допомога".

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Деталі: ППО продовжує працювати у Кременчуцькому районі.

Уранці росіяни вже завдавали удару по Кременчуцькому району. Одну ракету та один іранський дрон-камікадзе "Шахед" збили, але три ракети влучили в об‘єкт енергетичної інфраструктури. Це спричинило перебої зі світлом та водопостачанням по всій області.

"Суспільне" пише, що про звуки вибухів під вечір повідомили також на Черкащині.

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Тим часом, близько 17:40, у Кривому Розі без повітряної тривоги пролунали вибухи, які могли спричинити дрони-камікадзе.