На Полтавщине сбили две ракеты, в Черкасской области слышны взрывы

В Кременчугском районе Полтавской области силы противовоздушной обороны сбили две ракеты, но от их обломков пострадали люди. Также есть информация о взрывах в Черкасской области.

Источник: глава Полтавской ОГА (ОГА) Дмитрий Лунин, "Суспільне"

Прямая речь Лунина: "Две ракеты сбили в Кременчугском районе. Из-за падения обломков одной из российских ракет пострадали три человека. Оказывается вся необходимая помощь".

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Детали: ППО продолжает работать в Кременчугском районе.

Утром россияне уже наносили удар по Кременчугскому району. Одну ракету и один иранский дрон-камикадзе "Шахед" сбили, но три ракеты попали в объект энергетической инфраструктуры. Это повлекло перебои со светом и водоснабжением по всей области.

"Суспільне" пишет, что о звуках взрывов под вечер сообщили также в Черкасской области.

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Между тем, около 17:40, в Кривом Роге без воздушной тревоги раздались взрывы, причиной которых могли быть дроны-камикадзе.