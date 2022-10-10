ГУР: Обстрілами України Суровікін хоче показати Путіну "швидкі результати", це його "стиль"
Новопризначений командувач російського угруповання Сергій Суровікін намагається продемонструвати Володимиру Путіну "швидкі результати", завдаючи ударів по критичній інфраструктурі України, за інформацією розвідки, це його "стиль роботи".
Джерело: Укрінформ з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі загальнонаціонального телемарафону
Пряма мова: "Ось це його стиль, стиль нового гауляйтера окупаційної армії в Україні – закидати ракетами інфраструктуру, зокрема об’єкти цивільної інфраструктури. Він знає, що літаки летять і з них можна пускати ракети. От, власне, цим і займались для того, щоб показати, що нові кадрові призначення Путіна в Росії мають якесь значення, показувати якісь швидкі результати".
Деталі: Юсов зазначив, що нещодавно призначений очільник російської армії в Україні Сергій Суровікін відомий тим, що, не служивши в авіації, очолював повітряно-космічні сили Росії, а перед тим – повітряне угруповання росіян у Сирії.
Що цьому передувало: 8 жовтня Міноборони РФ призначило Сергія Суровікіна командувачем об'єднаного угруповання військ в Україні.