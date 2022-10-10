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ГУР: Обстрілами України Суровікін хоче показати Путіну "швидкі результати", це його "стиль"

Понеділок, 10 жовтня 2022, 18:03
Суровікін отримав "зірку" у 2017 році, фото з defence express

Новопризначений командувач російського угруповання Сергій Суровікін намагається продемонструвати Володимиру Путіну "швидкі результати", завдаючи ударів по критичній інфраструктурі України, за інформацією розвідки, це його "стиль роботи".

Джерело: Укрінформ з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі загальнонаціонального телемарафону

Пряма мова: "Ось це його стиль, стиль нового гауляйтера окупаційної армії в Україні – закидати ракетами інфраструктуру, зокрема об’єкти цивільної інфраструктури. Він знає, що літаки летять і з них можна пускати ракети. От, власне, цим і займались для того, щоб показати, що нові кадрові призначення Путіна в Росії мають якесь значення, показувати якісь швидкі результати". 

Деталі: Юсов зазначив, що нещодавно призначений очільник російської армії в Україні Сергій Суровікін відомий тим, що, не служивши в авіації, очолював повітряно-космічні сили Росії, а перед тим – повітряне угруповання росіян у Сирії.  

Що цьому передувало: 8 жовтня Міноборони РФ призначило Сергія Суровікіна командувачем об'єднаного угруповання військ в Україні.

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