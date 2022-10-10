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ГУР: Обстрелами Украины Суровикин хочет показать Путину "быстрые результаты, это его "стиль"

Понедельник, 10 октября 2022, 18:03
Суровикин получил "звезду" в 2017 году, фото с defence express

Новоназначенный командующий российской группировки Сергей Суровикин пытается продемонстрировать Владимиру Путину "быстрые результаты", нанося удары по критической инфраструктуре Украины, по информации разведки, это его "стиль работы".

Источник: Укринформ со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова

Прямая речь: "Вот это его стиль, стиль нового гауляйтера оккупационной армии в Украине – забрасывать ракетами инфраструктуру, в частности объекты гражданской инфраструктуры. Он знает, что самолеты летят и из них можно пускать ракеты. Вот, собственно, этим и занимались для того, чтобы показать, что новые кадровые назначения Путина в России имеют какое-то значение, показывать какие-то быстрые результаты". 

Детали: Юсов отметил, что недавно назначенный глава российской армии в Украине Сергей Суровикин известен тем, что, не служа в авиации, возглавлял воздушно-космические силы России, а перед тем – воздушную группировку россиян в Сирии.  

Что этому предшествовало: 8 октября Минобороны РФ назначило Сергея Суровикина командующим объединенной группировки войск в Украине.

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