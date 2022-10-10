ГУР: Обстрелами Украины Суровикин хочет показать Путину "быстрые результаты, это его "стиль"
Новоназначенный командующий российской группировки Сергей Суровикин пытается продемонстрировать Владимиру Путину "быстрые результаты", нанося удары по критической инфраструктуре Украины, по информации разведки, это его "стиль работы".
Источник: Укринформ со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова
Прямая речь: "Вот это его стиль, стиль нового гауляйтера оккупационной армии в Украине – забрасывать ракетами инфраструктуру, в частности объекты гражданской инфраструктуры. Он знает, что самолеты летят и из них можно пускать ракеты. Вот, собственно, этим и занимались для того, чтобы показать, что новые кадровые назначения Путина в России имеют какое-то значение, показывать какие-то быстрые результаты".
Детали: Юсов отметил, что недавно назначенный глава российской армии в Украине Сергей Суровикин известен тем, что, не служа в авиации, возглавлял воздушно-космические силы России, а перед тем – воздушную группировку россиян в Сирии.
Что этому предшествовало: 8 октября Минобороны РФ назначило Сергея Суровикина командующим объединенной группировки войск в Украине.