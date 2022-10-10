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У Харкові та області на 40-50% відновили електропостачання

Олена РощінаПонеділок, 10 жовтня 2022, 18:37

У Харкові та Харківській області частково відновили електропостачання, яке зникло через значне пошкодження об'єктів інфраструктури після ранкових ракетних ударів з боку Росії. 

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

Пряма мова: "Сьогодні ворог завдав 9 ракетних ударів ракетами С-300. Частину – збили наші сили ППО. 

На жаль, є значні пошкодження інфраструктурних об'єктів. Наразі уже відновлено електропостачання в Харкові та області на 40-50%. 

Орієнтовне повне завершення відновлювальних робіт – до кінця доби".

Деталі: В області триває розмінування та відновлення критичної інфраструктури на деокупованих територіях Куп'янського, Ізюмського та Чугуївського районів. 

"Робиться усе можливе, щоб і на цих територіях якнайшвидше поновилося електроживлення та водопостачання", – зазначив Синєгубов.

ВІДЕО ДНЯ

Цьому передувало: Російські війська вранці 10 жовтня завдали ракетних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури у Харкові та в інших населених пунктах Харківської області, в обласному центрі зникл електрика, а подекуди й вода.

Теми: ХарківХарківська областьелектроенергіявійна
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