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В Харькове и области на 40-50% восстановили электроснабжение

Елена РощинаПонедельник, 10 октября 2022, 18:37

В Харькове и Харьковской области частично восстановили электроснабжение, которое пропало из-за значительного повреждения объектов инфраструктуры после утренних ракетных ударов со стороны России. 

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов

Прямая речь: "Сегодня враг нанес 9 ракетных ударов ракетами С-300. Часть – сбили наши силы ПВО. 

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К сожалению, есть значительные повреждения инфраструктурных объектов. Сейчас уже восстановлено электроснабжение в Харькове и области на 40-50%. 

Ориентировочное полное завершение восстановительных работ – до конца суток".

Детали: В области продолжается разминирование и восстановление критической инфраструктуры на деоккупированных территориях Купянского, Изюмского и Чугуевского районов. 

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"Делается все возможное, чтобы и на этих территориях как можно быстрее возобновилось электропитание и водоснабжение", – отметил Синегубов.

Этому предшествовало: Российские войска утром 10 октября нанесли ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры в Харькове и в других населенных пунктах Харьковской области, в областном центре пропало электричество, а кое-где и вода.

Темы: ХарьковХарьковская областьэлектроэнергиявойна
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