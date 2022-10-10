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Кличко провідав пішохідний міст, по якому вдарили окупанти: Наш міст загоїть рани

Станіслав ПогоріловПонеділок, 10 жовтня 2022, 19:11
Кличко провідав пішохідний міст, по якому вдарили окупанти: Наш міст загоїть рани
скриншот

Мер Києва Віталій Кличко перевірив стан столичного пішохідного мосту, по якому вранці ракетами вдарили загарбники.

Джерело: Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "Наш пішохідний міст загоїть рани. Провідав його".

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Деталі: Кличко показав наслідки удару: уламки скла, воронку від російської ракети. Зараз на мосту працюють комунальники.

Очільник міста переконаний, що за декілька днів комунальні служби наведуть лад на мосту. "Все інше в нормальному стані, трос на місці, металеві конструкції зроблено якісно", - додав він.

ВІДЕО ДНЯ

Знати більше: Міст Кличка встояв, а Кримський – ні. Як українці відреагували на обстріл одного з символів Києва

Що було раніше: 10 жовтня росіяни вдарили ракетами по Києву, у тому числі по мосту у центрі Києва, який називають "мостом Кличка".

Теми: Віталій КличкоКиїввійна
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