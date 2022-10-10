Кличко провідав пішохідний міст, по якому вдарили окупанти: Наш міст загоїть рани
Мер Києва Віталій Кличко перевірив стан столичного пішохідного мосту, по якому вранці ракетами вдарили загарбники.
Джерело: Кличко у Facebook
Пряма мова Кличка: "Наш пішохідний міст загоїть рани. Провідав його".
Деталі: Кличко показав наслідки удару: уламки скла, воронку від російської ракети. Зараз на мосту працюють комунальники.
Очільник міста переконаний, що за декілька днів комунальні служби наведуть лад на мосту. "Все інше в нормальному стані, трос на місці, металеві конструкції зроблено якісно", - додав він.
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Що було раніше: 10 жовтня росіяни вдарили ракетами по Києву, у тому числі по мосту у центрі Києва, який називають "мостом Кличка".