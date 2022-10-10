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Кличко навестил пешеходный мост, по которому ударили оккупанты: Наш мост заживит раны

Станислав ПогориловПонедельник, 10 октября 2022, 19:11
Кличко навестил пешеходный мост, по которому ударили оккупанты: Наш мост заживит раны
скриншот

Мэр Киева Виталий Кличко проверил состояние столичного пешеходного моста, по которому утром ракетами ударили захватчики.

Источник: Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "Наш пешеходный мост заживит раны. Проверил его".

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Детали: Кличко показал последствия удара: осколки стекла, воронку от российской ракеты. Сейчас на мосту работают коммунальщики.

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Глава города убежден, что за несколько дней коммунальные службы наведут порядок на мосту. "Все остальное в нормальном состоянии, трос на месте, металлические конструкции сделаны качественно", - добавил он.

Узнать больше: Мост Кличко устоял, а Крымский - нет. Как украинцы отреагировали на обстрел одного из символов Киева

Что предшествовало: 10 октября россияне ударили ракетами по Киеву, в том числе по мосту в центре Киева, который называют "мостом Кличко".

Темы: Виталий КличкоКиеввойна
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