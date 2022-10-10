Кличко навестил пешеходный мост, по которому ударили оккупанты: Наш мост заживит раны

Мэр Киева Виталий Кличко проверил состояние столичного пешеходного моста, по которому утром ракетами ударили захватчики.

Источник: Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "Наш пешеходный мост заживит раны. Проверил его".

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Детали: Кличко показал последствия удара: осколки стекла, воронку от российской ракеты. Сейчас на мосту работают коммунальщики.

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Глава города убежден, что за несколько дней коммунальные службы наведут порядок на мосту. "Все остальное в нормальном состоянии, трос на месте, металлические конструкции сделаны качественно", - добавил он.

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Что предшествовало: 10 октября россияне ударили ракетами по Киеву, в том числе по мосту в центре Киева, который называют "мостом Кличко".