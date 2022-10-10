Ракетна атака на Київ: 6 загиблих та 50 поранених

Відомо про 6 загиблих та 50 постраждалих внаслідок ранкового ракетного обстрілу Києва, триває загроза нових ударів.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко в Telegram, Суспільне з посиланням на коментар речниці ДСНС Світлани Водолаги, Київська міська військова адміністрація в Telegram

Пряма мова: "За даними на цей час: від ракетних ударів у Києві загинули 5 людей. 51 постраждалий. Із них – 42 госпіталізовані до медзакладів міста".

Деталі: Кличко підтвердив, що росіяни завдали ударів по кількох об‘єктах критичної інфраструктури Києва. Мер закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги та прямувати в укриття.

Оновлено о 15:16: У ДСНС повідомляють, що загинуло 6 людей та отримали поранення 50. Рятувальники працювали в шістьох місцях у столиці, і на правому, і на лівому берегах.

Оновлено о 18:19: У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що було два влучення у Шевченківському районі, внаслідок чого пошкоджено проїжджу частину. 6 автомобілів загорілися та ще 15 пошкоджено. Загинуло 6 осіб, постраждали 31 особа. Ще одне влучання по мосту. Постраждалих немає.

В Святошинському районі є влучання в одноповерхову будівлю, травмовано 3 особи.

ВІДЕО ДНЯ

Голосіївський район: 3 влучання в різні критичні обʼєкти інфраструктури. Одне з них по школі, сталося часткове руйнування школи без послідуючого горіння. Постраждало 13 осіб сусіднього житлового будинку. 12 осіб врятовано та 24 евакуйовано.

В Деснянському районі є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури. Попередньо постраждала 1 особа.

Внаслідок сьогоднішніх обстрілів 6 людей загинули, 51 постраждали, 12 врятовано та 24 евакуйовано.

Що цьому передувало: Вранці 10 жовтня у центрі столиці пролунали вибухи, зокрема у Шевченківському районі. Раніше повідомлялося, що отримали поранення понад 20 людей.