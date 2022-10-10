Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Ракетна атака на Київ: 6 загиблих та 50 поранених

"Українська правда"Понеділок, 10 жовтня 2022, 14:54
Наслідки обстрілу Києва, фото Reuters

Відомо про 6 загиблих та 50 постраждалих внаслідок ранкового ракетного обстрілу Києва, триває загроза нових ударів.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко в Telegram, Суспільне з посиланням на коментар речниці ДСНС Світлани Водолаги, Київська міська військова адміністрація в Telegram

Пряма мова: "За даними на цей час: від ракетних ударів у Києві загинули 5 людей. 51 постраждалий. Із них – 42 госпіталізовані до медзакладів міста".

Деталі: Кличко підтвердив, що росіяни завдали ударів по кількох об‘єктах критичної інфраструктури Києва. Мер закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги та прямувати в укриття. 

Оновлено о 15:16: У ДСНС повідомляють, що загинуло 6 людей та отримали поранення 50. Рятувальники працювали в шістьох місцях у столиці, і на правому, і на лівому берегах.

Оновлено о 18:19: У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що було два влучення у Шевченківському районі, внаслідок чого пошкоджено проїжджу частину. 6 автомобілів загорілися та ще 15 пошкоджено. Загинуло 6 осіб, постраждали 31 особа. Ще одне влучання по мосту. Постраждалих немає.

В Святошинському районі є влучання в одноповерхову будівлю, травмовано 3 особи.

ВІДЕО ДНЯ

Голосіївський район: 3 влучання в різні критичні обʼєкти інфраструктури. Одне з них по школі, сталося часткове руйнування школи без послідуючого горіння. Постраждало 13 осіб сусіднього житлового будинку. 12 осіб врятовано та 24 евакуйовано.

В Деснянському районі є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури. Попередньо постраждала 1 особа.

Внаслідок сьогоднішніх обстрілів 6 людей загинули, 51 постраждали, 12 врятовано та 24 евакуйовано.

Що цьому передувало: Вранці 10 жовтня у центрі столиці пролунали вибухи, зокрема у Шевченківському районі. Раніше повідомлялося, що отримали поранення понад 20 людей.  

Теми: Київжертвивійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Байден пообіцяв Україні передові системи ППО

Автобуси й вантажівки з окупованого Криму в Росію перевозять поромом – ЗМІ

відеоЖурналіст УП Ткач заявив про перешкоджання його професійній діяльності

мапаЗалужний показав схему ранкових ударів ворога по Україні

Байден: Ракетні удари продемонстрували жорстокість незаконної війни Путіна проти України

Кулеба: Після ракетних ударів ніхто із західних партнерів не пропонував переговори з РФ

Усі новини...
Київ
Кияни, які ховалися від ракетних ударів, співали пісні
Віялові відключення будуть в чотирьох областях та Києві – Шмигаль
Електрику в Києві та області відключатимуть приблизно на дві години – ДТЕК
Останні новини
04:48
Обстріли росіян: на Сумщині загинула людина, ще четверо – поранені
03:52
Лукашенко підпорядкував КДБ Білорусі виключно собі
02:58
Через масований обстріл України Трасс вимагатиме скликати лідерів НАТО
02:11
ЗСУ вдарили по ворожих ППО і знищили понад 170 загарбників – ОК "Південь"
01:46
Україна розробила нову угоду про безпеку з боку Заходу – ЗМІ
00:51
"Росія вкотре довела, що є терористичною державою" – Кислиця на засіданні ООН
00:20
На Сумщині електропостачання відновлено у двох районах – ОВА
23:55
Поліція посилює вуличне патрулювання Київщини ввечері і вночі
23:49
Кияни ввечері "прикрутили" споживання електроенергії на чверть – Укренерго
23:47
Лукашенко вирішив, що органи держбезпеки мають підпорядковуватися лише йому
Усі новини...