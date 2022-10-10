Росіяни зазнають втрат і ведуть наступ на двох напрямках – Генштаб ЗСУ

Російська армія намагається утримати захоплені території та наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках, хоча на Херсонському напрямку зазнала нових втрат.

Джерело: оперативна інформація Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00 понеділка 10 жовтня

Дослівно: "Ворог намагається утримати тимчасово захоплені території, обстрілює позиції наших військ, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках".

Деталі: На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Режим самопроголошеного президента Республіки Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Росії, надає плацдарми для завдання ударів по території України та зброю.

При цьому формування наступального угруповання не відзначено, загрози наступу з території Білорусі станом на 10 жовтня немає.

На інших напрямках противник здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Янжулівка, Тимоновичі, Михальчина Слобода, Вірнопілля та Миропілля;

– з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Янжулівка, Тимоновичі, Михальчина Слобода, Вірнопілля та Миропілля; на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, а також танків, в районах населених пунктів Івашки, Стрілеча, Гурівка, Кам’янка, Дворічна та Стельмахівка;

– з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, а також танків, в районах населених пунктів Івашки, Стрілеча, Гурівка, Кам’янка, Дворічна та Стельмахівка; на Краматорському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема в районі населеного пункту Білогорівка;

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема в районі населеного пункту Білогорівка; на Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли в районах населених пунктів Сіверськ, Соледар, Бахмут, Майорськ, Курдюмівка та Нью-Йорк;

противник здійснив обстріли в районах населених пунктів Сіверськ, Соледар, Бахмут, Майорськ, Курдюмівка та Нью-Йорк; на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, вогневого ураження зазнали райони Первомайського, Вугледара, Невельського та Мар’їнки.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник наступальних дій не проводив. Обстрілів зазнали Залізничне, Білогірʼя, Времівка, Дорожнянка, Темирівка та Червоне.

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На Південнобузькому напрямку ворог посилив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. За поточну добу здійснив понад 93 артилерійських обстріли, що майже втричі більше ніж за минулу добу. Окрім позицій наших військ, вогневого впливу зазнали і населені пункти. Найбільш постраждали Нікополь, Вищетарасівка та Новокиївка.

Дослівно Генштаб: "Противник продовжує зазнавати втрат. За уточненою інформацією, станом на 9 жовтня, батальйонна тактична група противника від 150 мотострілецької дивізії, що діяла на Херсонському напрямку та складалась переважно з відмобілізованих військовослужбовців, уже втратила понад 520 осіб загиблими".

Деталі: За даними Генштабу ЗСУ, для забезпечення потреб лікарняних закладів тимчасово окупованих населених пунктів, що активно використовуються загарбниками як шпиталі, додатково прибувають групи медпрацівників.

У дитячій лікарні одного з населених пунктів Луганщини російські окупанти, поряд із хворими дітьми, розмістили своїх поранених. Серед них і колишні в’язні, представники приватної військової кампанії "Вагнер". Непоодинокі випадки, коли дітей не доліковують та виписують, щоб звільнити ліжкомісця.

"В той же час, противник продовжує прикриватись населенням тимчасово окупованих територій як живим щитом. Так, в окремих навчальних закладах Ясинуватського району Донецької області, одночасно з навчальним процесом, продовжується розміщення військовослужбовців підрозділів російських окупаційних військ", – заявляє Генштаб.

За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Майорськ, Соледар та Первомайське.

Поряд із відбиттям повітряного нападу противника, авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 5 ударів. Підтверджено ураження 3 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 2 зенітних ракетних комплексів противника.

Ракетні війська і артилерія за добу уразили пункт управління, три райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки і один зенітний ракетний комплекс С-300 ворога.

Триває 229-та доба протистояння України російському широкомасштабному вторгненню.