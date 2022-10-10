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Россияне несут потери и ведут наступление на двух направлениях – Генштаб ВСУ

Елена РощинаПонедельник, 10 октября 2022, 19:56
Россияне несут потери и ведут наступление на двух направлениях – Генштаб ВСУ
Фото Генштаба ВСУ

Российская армия пытается удержать захваченные территории и наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях, хотя на Херсонском направлении понесла новые потери.

Источник: оперативная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 понедельника 10 октября

Дословно: "Враг пытается удержать временно захваченные территории, обстреливает позиции наших войск, сосредоточивает усилия на попытках срыва активных действий Сил обороны на отдельных направлениях, ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях".

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Детали: На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Режим самопровозглашенного президента Республики Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию России, предоставляет плацдармы для нанесения ударов по территории Украины и оружие. 

При этом формирование наступательной группировки не отмечено, угрозы наступления с территории Беларуси по состоянию на 10 октября нет.

На других направлениях противник осуществлял обстрелы:

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  • на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Янжуловка, Тимоновичи, Михальчина Слобода, Вернополье и Мирополье;
  • на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, а также танков, в районах населенных пунктов Ивашки, Стрелечья, Гуровка, Каменка, Двуречная и Стельмаховка;
  • на Краматорском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, вдоль всей линии соприкосновения. В частности в районе населенного пункта Белогоровка;
  • на Бахмутском направлении противник совершил обстрелы в районах населенных пунктов Северск, Соледар, Бахмут, Майорск, Курдюмовка и Нью-Йорк;
  • на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, огневому поражению подверглись районы Первомайского, Угледара, Невельского и Марьинки.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник наступательных действий не проводил. Обстрелам подверглись Железнодорожное, Белогорье, Временка, Дорожнянка, Темировка и Красное.

На Южнобугском направлении враг усилил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. За текущие сутки совершил более 93 артиллерийских обстрелов, что почти втрое больше чем за минувшие сутки. Кроме позиций украинских войск, огневому воздействию подверглись и населенные пункты. Наиболее пострадали Никополь, Вышетарасовка и Новокиевка.

Дословно Генштаб: "Противник продолжает нести потери. По уточненной информации, по состоянию на 9 октября, батальонная тактическая группа противника от 150 мотострелковой дивизии, которая действовала на Херсонском направлении и состояла преимущественно из отмобилизованных военнослужащих, уже потеряла более 520 человек погибшими".

Детали: По данным Генштаба ВСУ, для обеспечения нужд больничных учреждений временно оккупированных населенных пунктов, которые активно используются захватчиками как госпитали, дополнительно прибывают группы медработников. 

В детской больнице одного из населенных пунктов Луганщины российские оккупанты, наряду с больными детьми, разместили своих раненых. Среди них и бывшие заключенные, представители частной военной компании "Вагнер". Нередки случаи, когда детей не долечивают и выписывают, чтобы освободить койкоместа.

"В то же время, противник продолжает прикрываться населением временно оккупированных территорий как живым щитом. Так, в отдельных учебных заведениях Ясиноватского района Донецкой области, одновременно с учебным процессом, продолжается размещение военнослужащих подразделений российских оккупационных войск", – заявляет Генштаб.

За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки противника в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Майорск, Соледар и Первомайское.

Наряду с отражением воздушного нападения противника, авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 5 ударов. Подтверждено поражение 3 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 2 зенитных ракетных комплексов противника.

Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили пункт управления, три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и один зенитный ракетный комплекс С-300 врага.

Идут 229-е сутки противостояния Украины российскому широкомасштабному вторжению.

Темы: войнаГенштабРосcияБеларусь
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