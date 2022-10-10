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Пів Львова – без води, світло – відновлюють

Валентина РоманенкоПонеділок, 10 жовтня 2022, 19:59
Пів Львова – без води, світло – відновлюють
Фото: Unsplash

В атакованому Росією Львові відновлюють електроенергію, водопостачання відсутнє в половині міста.

Джерело: мер Львова Андрій Садовий у Facebook

Деталі: За даними мера, станом на 19-ту годину електроенергію відновлено у 35% міста.

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Найскладніша ситуація у Сихівському, Личаківському та Галицькому районах.

Садовий запевнив, що в тих мікрорайонах, де ще немає повноцінного водопостачання, у вівторок з самого ранку будуть їздити водовозки. Мешканці зможуть набрати собі води. Зараз водопостачання відсутнє у 50% міста.

Дитячі садочки у вівторок працюють в режимі чергових груп.

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Пряма мова: "Уроків у школах не буде. Але вчителі працюватимуть. Якщо ви не маєте з ким залишити дитину, то можна привести до навчального закладу.

Всі служби працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше нормалізувати ситуацію. Інформацію про роботу електротранспорту дамо трохи пізніше.

Сьогодні до 24:00 оновимо  оперативну інформацію".

Теми: Львіввійна
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