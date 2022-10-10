Пів Львова – без води, світло – відновлюють
В атакованому Росією Львові відновлюють електроенергію, водопостачання відсутнє в половині міста.
Джерело: мер Львова Андрій Садовий у Facebook
Деталі: За даними мера, станом на 19-ту годину електроенергію відновлено у 35% міста.
Найскладніша ситуація у Сихівському, Личаківському та Галицькому районах.
Садовий запевнив, що в тих мікрорайонах, де ще немає повноцінного водопостачання, у вівторок з самого ранку будуть їздити водовозки. Мешканці зможуть набрати собі води. Зараз водопостачання відсутнє у 50% міста.
Дитячі садочки у вівторок працюють в режимі чергових груп.
Пряма мова: "Уроків у школах не буде. Але вчителі працюватимуть. Якщо ви не маєте з ким залишити дитину, то можна привести до навчального закладу.
Всі служби працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше нормалізувати ситуацію. Інформацію про роботу електротранспорту дамо трохи пізніше.
Сьогодні до 24:00 оновимо оперативну інформацію".