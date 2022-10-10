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Пол Львова – без воды, свет – восстанавливают

Валентина РоманенкоПонедельник, 10 октября 2022, 19:59
Пол Львова – без воды, свет – восстанавливают
Фото: Unsplash

В атакованном Россией Львове восстанавливают электроэнергию, водоснабжение отсутствует в половине города.

Источник: мэр Львова Андрей Садовый в Facebook

Детали: По данным мэра, по состоянию на 19 часов электроэнергия восстановлена в 35% города.

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Самая сложная ситуация в Сиховском, Лычаковском и Галицком районах.

Садовый заверил, что в тех микрорайонах, где еще нет полноценного водоснабжения, во вторник с самого утра будут ездить водовозки. Жители смогут набрать себе воды. Сейчас водоснабжение отсутствует в 50% города.

Детские сады во вторник работают в режиме дежурных групп.

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Прямая речь: "Уроков в школах не будет. Но учителя будут работать. Если вам не с кем оставить ребенка, то можно привести в учебное заведение.

Все службы работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее нормализовать ситуацию. Информацию о работе электротранспорта дадим чуть позже.

Сегодня до 24:00 обновим оперативную информацию".

Темы: Львоввойна
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