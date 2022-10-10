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Кулеба: Після ракетних ударів ніхто із західних партнерів не пропонував переговори з РФ

"Європейська правда"Понеділок, 10 жовтня 2022, 20:01

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що ніхто з його західних колег не говорив про переговори з Росією, телефонуючи у понеділок після російських ракетних ударів.

Про це він заявив в ефірі національного телемарафону, пише "Європейська правда".

"Ніхто не наважився на це. Ми хоч і дипломати, але ми останніми днями, коли хтось намагається сказати слово переговори, просто затикаємо рота. Тому що після того, що зробила Росія, висновок тільки один – російській ракети і є відповідь Росії на переговори. І ми чітко кажемо це деяким країнам, які намагаються про це говорити", - сказав Кулеба.

За його словами, МЗС отримало від усіх державних органів запити про потреби і вже працює з партнерами над наданням підтримки, і не лише військової, а тієї, яка допоможе подолати енергетичні проблеми."

"Ці атаки Путіна не змінять і не злякають наших партнерів. Всі висловлюють співчуття, але я казав кожному співрозмовнику, що поважаю і дякую за них, але зараз потрібні системи протиповітряної оборони, системи протиракетної оборони та навіть просто дизельні генератори", - додав міністр.

Раніше Кулеба повідомив, що Європейський Союз вже готує відповідь у зв’язку з масованим ракетним ударом РФ по українських містах 10 жовтня.

Теми: РосіяКулеба Дмитровійна
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