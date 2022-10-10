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Кулеба: После ракетных ударов никто из западных партнеров не предлагал переговоры с РФ

"Европейская правда"Понедельник, 10 октября 2022, 20:01

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что никто из его западных коллег не говорил о переговорах с Россией, звоня по телефону в понедельник после российских ракетных ударов.

Об этом он заявил в эфире национального телемарафона, пишет "Европейская правда".

"Никто не решился на это. Мы хоть и дипломаты, но мы в последние дни, когда кто-nj пытается сказать слово переговоры, просто затыкаем рот. Потому что после того, что сделала Россия, вывод только один – российские ракеты и есть ответ России на переговоры. И мы четко говорим это некоторым странам, которые пытаются говорить об этом", - сказал Кулеба.

По его словам, МИД получил от всех государственных органов запросы о потребностях и уже работает с партнерами по оказанию поддержки, и не только военной, а той, которая поможет преодолеть энергетические проблемы.

"Эти атаки Путина не изменят и не испугают наших партнеров. Все выражают соболезнования, но я говорил каждому собеседнику, что уважаю и благодарю за них, но сейчас нужны системы противовоздушной обороны, системы противоракетной обороны и даже просто дизельные генераторы", - добавил министр.

Ранее Кулеба сообщил, что Европейский Союз уже готовит ответ в связи с массированным ракетным ударом РФ по украинским городам 10 октября.

Темы: РосcияКулеба Дмитрийвойна
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