Журналист УП Ткач заявил о препятствовании его профессиональной деятельности

Журналист "Украинской правды" Михаил Ткач заявил о преступлении и препятствовании его профессиональной деятельности, а также запугивании команды расследователей, которая снимала, в частности, сюжет о шумных гонках на улицах Киева во время войны.

Источник: журналист Михаил Ткач в Facebook

Детали: Вечером 10 октября домой к водителю съемочной группы расследователей УП пришли шестеро мужчин, которые назвались полицейскими. Они обвинили водителя в совершении ДТП и расспрашивали его семью, где расположен офис "Украинской правды". Когда водителю передали трубку, мужчины покинули помещение.

По словам очевидцев, эти неизвестные прибыли не на полицейском авто, а пешком. Четверо из них были в военной форме.

Михаил Ткач связывает этот инцидент с материалом о столичных мажорах-гонщиках, которые в военное время устраивают гонки и пугают шумом жителей.

Он допускает, что команду расследователей "Украинской правды" запугивают фигуранты этого материала.

Сразу после выхода сюжета "Форсаж во время войны" Михаил получал много анонимных сообщений и звонков.

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Ткач призвал правоохранительные органы отреагировать и установить, действительно ли есть какие-то производства, в которых фигурирует водитель съемочной группы УП.

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