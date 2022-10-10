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Зеленський "продуктивно" поговорив з Байденом про ППО для України

"Українська правда"Понеділок, 10 жовтня 2022, 22:19
джо байден, Getty Images

Президент Володимир Зеленський каже, що провів "продуктивну розмову" з американським лідером Джо Байденом, зокрема про системи протиповітряної оборони, які Україна чекає від країн Заходу.

Джерело: Зеленський у Twitter

Пряма мова: "Продуктивна розмова з Джо Байденом. ППО нині – пріоритет №1 у нашій оборонній співпраці. Також потребуємо лідерства США для жорсткої позиції G7 та підтримки нашої резолюції ГА ООН".

Що передувало: Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу.

Кулеба розповів, що вони скоординували зусилля для організації рішучої відповіді Росії через Генеральну асамблею ООН.

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Також він поговорив з міністеркою закордонних справ Канади та закликав, щоб союзники скоординованими зусиллями швидше дали Україні додаткові засоби ППО і ПРО.

Теми: ЗеленськийБайденППО
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