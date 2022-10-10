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Зеленский "продуктивно" поговорил с Байденом о ПВО для Украины

"Украинская правда"Понедельник, 10 октября 2022, 22:19
Зеленский продуктивно поговорил с Байденом о ПВО для Украины
джо байден, Getty Images

Президент Владимир Зеленский говорит, что провел "продуктивный разговор" с американским лидером Джо Байденом, в частности о системах противовоздушной обороны, которые Украина ждет от стран Запада.

Источник: Зеленский в Twitter

Прямая речь: "Продуктивный разговор с Джо Байденом. ПВО сейчас - приоритет №1 в нашем оборонном сотрудничестве. Также нуждаемся в лидерстве США для жесткой позиции G7 и поддержки нашей резолюции ГА ООН".

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Что предшествовало: Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

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Кулеба рассказал, что они скоординировали усилия для организации решительного ответа России через Генеральную ассамблею ООН.

Также он поговорил с министром иностранных дел Канады и призвал, чтобы союзники скоординированными усилиями быстрее дали Украине дополнительные средства ПВО и ПРО.

Темы: ЗеленскийБайденПВО
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