Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский "продуктивно" поговорил с Байденом о ПВО для Украины

"Украинская правда"Понедельник, 10 октября 2022, 22:19
джо байден, Getty Images

Президент Владимир Зеленский говорит, что провел "продуктивный разговор" с американским лидером Джо Байденом, в частности о системах противовоздушной обороны, которые Украина ждет от стран Запада.

Источник: Зеленский в Twitter

Прямая речь: "Продуктивный разговор с Джо Байденом. ПВО сейчас - приоритет №1 в нашем оборонном сотрудничестве. Также нуждаемся в лидерстве США для жесткой позиции G7 и поддержки нашей резолюции ГА ООН".

Что предшествовало: Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Кулеба рассказал, что они скоординировали усилия для организации решительного ответа России через Генеральную ассамблею ООН.

ВИДЕО ДНЯ

Также он поговорил с министром иностранных дел Канады и призвал, чтобы союзники скоординированными усилиями быстрее дали Украине дополнительные средства ПВО и ПРО.

Темы: ЗеленскийБайденПВО
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Зеленский собирал Ставку

обновленоВо Львове и Виннице прогремели взрывы

Россия массово завозит в Беларусь "шахеды", а вывозит технику и боеприпасы - ГУР

11 стран Европы предупредили РФ: Бомбардировка городов - военное преступление без срока давности

фото, обновлено от 07:52Враг 12 ракетами атаковал Запорожье: погиб человек

Потери России уже перевалили за 63 тысячи военных

Все новости...
Зеленский
Зеленский рассказал, где остаются проблемы с электричеством после ударов РФ
12 украинцев погибли от ударов РФ в понедельник – Зеленский
Президент Польши позвонил Зеленскому после срочных консультаций с генсеком НАТО
Последние новости
13:47
На подлете к Киеву ВСУ сбили несколько российских ракет - Кличко
13:47
Беларусь проведет проверку Вооруженных сил
13:37
Эрдоган встретится с Путиным 12 октября – СМИ
13:36
Лавров надеется, что Зеленский может передумать насчет переговоров с РФ
13:30
Треть Львова без света после ракетного удара
13:27
видеоСБУ призывает украинцев не снимать и не распространять видео вражеских "прилетов"
13:24
Россия снова атаковала Украину: Минобороны РФ заявило, что "цели достигнуты"
13:18
Нам нужен щит ПВО – обращение
13:06
Курс валют на 11 октября: гривня "приходит в себя" после массированных атак по Украине
13:05
Тихановская предложила Зеленскому установить дипотношения с переходным правительством Беларуси
Все новости...