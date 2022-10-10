Зеленский "продуктивно" поговорил с Байденом о ПВО для Украины

Президент Владимир Зеленский говорит, что провел "продуктивный разговор" с американским лидером Джо Байденом, в частности о системах противовоздушной обороны, которые Украина ждет от стран Запада.

Источник: Зеленский в Twitter

Прямая речь: "Продуктивный разговор с Джо Байденом. ПВО сейчас - приоритет №1 в нашем оборонном сотрудничестве. Также нуждаемся в лидерстве США для жесткой позиции G7 и поддержки нашей резолюции ГА ООН".

Реклама:

Продуктивна розмова з @POTUS. ППО нині – пріоритет № 1 у нашій оборонній співпраці. Також потребуємо лідерства 🇺🇸 для жорсткої позиції G7 та підтримки нашої резолюції ГА #ООН. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 10, 2022

Что предшествовало: Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

ВИДЕО ДНЯ

Кулеба рассказал, что они скоординировали усилия для организации решительного ответа России через Генеральную ассамблею ООН.

Также он поговорил с министром иностранных дел Канады и призвал, чтобы союзники скоординированными усилиями быстрее дали Украине дополнительные средства ПВО и ПРО.