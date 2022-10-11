"Росія вкотре довела, що є терористичною державою" – Кислиця на засіданні ООН

На екстреному засіданні Генеральної асамблеї ООН посол України в ООН Сергій Кислиця засудив Росію як "державу-терориста".

Джерело: Радіо Свобода, Кислиця у Facebook

Пряма мова Кислиці: "Росія вкотре довела, що є терористичною державою, яку необхідно стримувати найсильнішими способами".

"…до пропонованої Міжнародної Організації не повинні бути прийняті нації, що сповідують доктрини агресії і війни, які схильні підривати або знищувати порядок правового миру в світі".

"Сьогодні терористична Росія обстріляла столицю України місто Київ та багато інших українських міст по всій країні щонайменше 84 ракетами та двома десятками безпілотних літальних апаратів.

Об'єкти енергетики, житлові будинки, школи та університети, музеї та перехрестя в центрах міст були серед цілей, які пізніше Міністерство оборони Росії визнало легітимними.

Весь світ вкотре побачив справжнє обличчя терористичної держави, яка вбиває наших людей".

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"Росія зараз намагається зробити все можливе, щоб повернути нас у 1930-ті роки, коли Гітлер знищував суверенні нації шляхом вторгнення, фальшивих референдумів та аншлюсу.

І ми зараз знаходимося на переломному етапі, коли ООН або відновить свій авторитет, або зазнає остаточного краху".

Деталі: ООН запланувала засідання 10 жовтня, щоб обговорити нещодавню анексію Росією чотирьох окупованих українських територій, що є порушенням міжнародного права.

Але на засіданні переважно йшлося про засудження масованих обстрілів Росією української території 10 жовтня, внаслідок чого, за останніми даними, загинули 14 і поранені 97 людей, а також пошкоджені об’єкти інфраструктури, житлові будинки, школи, дитячі майданчики, музеї.

Генеральна асамблея ООН, що складається зі 193 членів, 10 жовтня вирішила провести відкрите, а не таємне голосування, щодо проєкту резолюції, яка засуджує "незаконні так звані референдуми", проведені Росією на окупованих районах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, а також "спробу незаконної анексії" цих територій Росією.

Дипломати заявили, що голосування щодо резолюції, ймовірно, відбудеться 12 жовтня.

У вересні Росія наклала вето на подібну резолюцію в Раді безпеки ООН, до якої входить 15 членів.