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"Россия в очередной раз доказала, что является террористическим государством" – Кислица

Ольга ГлущенкоВторник, 11 октября 2022, 00:51
фото из Facebook Кислицы

На экстренном заседании Генеральной ассамблеи ООН посол Украины в ООН Сергей Кислица осудил Россию как "государство-террориста".

Источник: Радио Свобода, Кислица в Facebook

Прямая речь Кислицы: "Россия в очередной раз доказала, что является террористическим государством, которое необходимо сдерживать самыми сильными способами".

"...в предлагаемую Международную Организацию не должны быть приняты нации, исповедующие доктрины агрессии и войны, которые склонны подрывать или уничтожать порядок правового мира в мире".

"Сегодня террористическая Россия обстреляла столицу Украины город Киев и многие другие украинские города по всей стране по меньшей мере 84 ракетами и двумя десятками беспилотных летательных аппаратов.

Объекты энергетики, жилые дома, школы и университеты, музеи и перекрестки в центрах городов были среди целей, которые позже Министерство обороны России признало легитимными.

Весь мир в очередной раз увидел истинное лицо террористического государства, которое убивает наших людей".

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"Россия сейчас пытается сделать все возможное, чтобы вернуть нас в 1930-е годы, когда Гитлер уничтожал суверенные нации путем вторжения, фальшивых референдумов и аншлюса.

И мы сейчас находимся на переломном этапе, когда ООН или восстановит свой авторитет, или потерпит окончательный крах".

Детали: ООН запланировала заседание 10 октября, чтобы обсудить недавнюю аннексию Россией четырех оккупированных украинских территорий, что является нарушением международного права.

Но на заседании преимущественно речь шла об осуждении массированных обстрелов Россией украинской территории 10 октября, в результате чего, по последним данным, погибли 14 и ранены 97 человек, а также повреждены объекты инфраструктуры, жилые дома, школы, детские площадки, музеи.

Генеральная ассамблея ООН, состоящая из 193 членов, 10 октября решила провести открытое, а не тайное голосование по проекту резолюции, осуждающей "незаконные так называемые референдумы", проведенные Россией на оккупированных районах Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, а также "попытку незаконной аннексии" этих территорий Россией.

Дипломаты заявили, что голосование по резолюции, вероятно, состоится 12 октября.

В сентябре Россия наложила вето на подобную резолюцию в Совете безопасности ООН, в который входит 15 членов.

Темы: ООНвойнаРосcиятерроризм
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