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Україна розробила нову угоду про безпеку з боку Заходу – ЗМІ

Ольга Глущенко Вівторок, 11 жовтня 2022, 01:46
Україна розробила нову угоду про безпеку з боку Заходу – ЗМІ
фото: Getty Images

Українська влада спільно з колишнім керівником НАТО Андерсом Фог Расмуссеном запропонували нову угоду про безпеку між західними урядами та Україною, частково розроблену за моделлю відносин між урядом США та Ізраїлем.

Джерело: Foreign Policy

Деталі: Расмуссен минулого тижня відвідав Вашингтон, щоб закласти основу для представлення плану Сполученим Штатам та іншим провідним західним союзникам.

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План, який отримав назву "Київський договір про безпеку", має на меті забезпечити юридично обов'язкові гарантії безпеки для України з боку коаліції західних країн з метою посилення її здатності відбивати російські атаки шляхом проведення масштабних спільних навчань, надання передових оборонних систем озброєнь та підтримки розвитку власної оборонно-промислової бази країни.

Незважаючи на нещодавні успіхи України у контрнаступі, ракетні удари з боку Росії в понеділок підкреслили вразливість країни.

Расмуссен охарактеризував угоду як, по суті, формальну кодифікацію західної підтримки, вже наданої Україні з моменту початку вторгнення РФ у лютому.

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Видання зазначає, що Расмуссен працював з головою ОП Андрієм Єрмаком над цією пропозицією з травня і цього місяця почав офіційно представляти план урядам країн НАТО, починаючи з Вашингтона.

Чинні і колишні посадовці, ознайомлені з угодою, визнають, що хоча НАТО тримає двері відчиненими для можливого членства України, швидше за все, цього не станеться в короткостроковій перспективі, оскільки Росія продовжує вести війну на українській землі.

Нагадаємо: Володимир Зеленський оголосив про підписання Україною заявки на пришвидшений вступ до Північноатлантичного альянсу і закликав західних партнерів втілити підготовлені Україною пропозиції гарантій безпеки, викладені в Київському безпековому договорі (Kyiv Security Compact).

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг отримав через дипломатичні канали заявку України на членство в Північноатлантичному Альянсі за прискореною процедурою, яку минулого тижня підписали президент, прем’єр і голова Верховної Ради.

Теми: НАТОвійнаУкраїна
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