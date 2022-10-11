Україна розробила нову угоду про безпеку з боку Заходу – ЗМІ

Українська влада спільно з колишнім керівником НАТО Андерсом Фог Расмуссеном запропонували нову угоду про безпеку між західними урядами та Україною, частково розроблену за моделлю відносин між урядом США та Ізраїлем.

Джерело: Foreign Policy

Деталі: Расмуссен минулого тижня відвідав Вашингтон, щоб закласти основу для представлення плану Сполученим Штатам та іншим провідним західним союзникам.

План, який отримав назву "Київський договір про безпеку", має на меті забезпечити юридично обов'язкові гарантії безпеки для України з боку коаліції західних країн з метою посилення її здатності відбивати російські атаки шляхом проведення масштабних спільних навчань, надання передових оборонних систем озброєнь та підтримки розвитку власної оборонно-промислової бази країни.

Незважаючи на нещодавні успіхи України у контрнаступі, ракетні удари з боку Росії в понеділок підкреслили вразливість країни.

Расмуссен охарактеризував угоду як, по суті, формальну кодифікацію західної підтримки, вже наданої Україні з моменту початку вторгнення РФ у лютому.

Видання зазначає, що Расмуссен працював з головою ОП Андрієм Єрмаком над цією пропозицією з травня і цього місяця почав офіційно представляти план урядам країн НАТО, починаючи з Вашингтона.

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Чинні і колишні посадовці, ознайомлені з угодою, визнають, що хоча НАТО тримає двері відчиненими для можливого членства України, швидше за все, цього не станеться в короткостроковій перспективі, оскільки Росія продовжує вести війну на українській землі.

Нагадаємо: Володимир Зеленський оголосив про підписання Україною заявки на пришвидшений вступ до Північноатлантичного альянсу і закликав західних партнерів втілити підготовлені Україною пропозиції гарантій безпеки, викладені в Київському безпековому договорі (Kyiv Security Compact).

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг отримав через дипломатичні канали заявку України на членство в Північноатлантичному Альянсі за прискореною процедурою, яку минулого тижня підписали президент, прем’єр і голова Верховної Ради.