Украина разработала новое соглашение о безопасности со стороны Запада – СМИ

Украинские власти совместно с бывшим руководителем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном предложили новое соглашение о безопасности между западными правительствами и Украиной, частично разработанное по модели отношений между правительством США и Израилем.

Источник: Foreign Policy

Детали: Расмуссен на прошлой неделе посетил Вашингтон, чтобы заложить основу для представления плана Соединенным Штатам и другим ведущим западным союзникам.

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План, получивший название "Киевский договор о безопасности", имеет целью обеспечить юридически обязательные гарантии безопасности для Украины со стороны коалиции западных стран с целью усиления ее способности отражать российские атаки путем проведения масштабных совместных учений, предоставления передовых оборонных систем вооружений и поддержки развития собственной оборонно-промышленной базы страны.

Несмотря на недавние успехи Украины в контрнаступлении, ракетные удары со стороны России в понедельник подчеркнули уязвимость страны.

Расмуссен охарактеризовал соглашение как, по сути, формальную кодификацию западной поддержки, уже оказанной Украине с момента начала вторжения РФ в феврале.

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Издание отмечает, что Расмуссен работал с главой ОП Андреем Ермаком над этим предложением с мая и в этом месяце начал официально представлять план правительствам стран НАТО, начиная с Вашингтона.

Действующие и бывшие чиновники, ознакомленные с соглашением, признают, что хотя НАТО держит дверь открытой для возможного членства Украины, скорее всего, этого не произойдет в краткосрочной перспективе, поскольку Россия продолжает вести войну на украинской земле.

Напомним: Владимир Зеленский объявил о подписании Украиной заявки на ускоренное вступление в Североатлантический альянс и призвал западных партнеров воплотить подготовленные Украиной предложения гарантий безопасности, изложенные в Киевском договоре по безопасности (Kyiv Security Compact).

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг получил через дипломатические каналы заявку Украины на членство в Североатлантическом Альянсе по ускоренной процедуре, которую на прошлой неделе подписали президент, премьер и председатель Верховной Рады.