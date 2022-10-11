ЗСУ вдарили по ворожих ППО і знищили понад 170 загарбників – ОК "Південь"

На захисті південних рубежів України військові знищили 174 загарбники, російські гаубиці, авто-бронетехніку, склади боєкомплектів, українська авіація вдарила по ворожих ППО.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Дослівно: "Протягом дня (ворог – ред.) наносив вогневе ураження по наших позиціях, прилеглих до лінії фронту громадах, а також по тилових районах, де уражає об'єкти критичної інфраструктури, із застосуванням стратегічної та армійської авіації, реактивних систем залпового вогню, важкої артилерії, мінометів.

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З метою уточнення положення наших військ та корегування вогню артилерії продовжує активно застосовувати БпЛА.

Парою гелікопртерів К-52 атакував наші позиції, без втрат".

Деталі: У рамках масованого ракетного удару по всій території України, коли по Миколаївській області було випущено 14 ракет, а по Одещині – 3 ракети і 4 дрони-камікадзе, на Криворіжжі 2 ракети знищили 2 трансформаторні підстанції. Роботи з усунення наслідків тривають.

ВІДЕО ДНЯ

Надвечір Кривий Ріг був знов атакований двома дронами-камікадзе Shahed-136. Під загрозою опинилися об’єкти критичної інфраструктури. Але силами протиповітряної оборони дрони було знищено.

Водночас чотири Shahed-136 спрямовані на критичну інфраструктуру Черкащини протиповітряна оборона знищила в Черкаському районі, неподалік Канева.

Куцурубську громаду на Миколаївщині ворог системно тероризує обстрілами з Кінбурнської коси. Двічі за день вдарив "Градом" та важкою артилерією. Обійшлося без людських втрат.

Українська авіація завдала 4 удари по противнику, в тому числі по його системах ППО. Поблизу Дудчан і Червоного на Бериславщині українськими підрозділами протиповітряної оборони збито 2 безпілотних шпигуни "Орлан-10" та російський штурмовик Су-25.

Підрозділи ракетних військ і артилерії виконали 205 вогневих завдань.

Відомі на даний час втрати ворога дорівнюють 174 загарбники, 2 гаубиці "Мста-Б", 12 одиниць авто-бронетехніки, 2 танки, 2 міномети, 2 склади боєкомплектів.

Пошкоджені 5 одиниць броньованої техніки і крупнокаліберна гармата "Гіацинт-Б".

У Чорному морі корабельне угруповання ворога знов зменшено вдвічі. Загалом 6 бойових кораблів маневрують поблизу узбережжя Криму. 2 надводних ракетоносії напоготові із 16-ма "Калібрами" на бортах.