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ВСУ ударили по вражеским ПВО и уничтожили более 170 захватчиков – ОК "Юг"

Ольга ГлущенкоВторник, 11 октября 2022, 02:11
украинский военный, фото: ОК Юг

На защите южных рубежей Украины военные уничтожили 174 захватчика, российские гаубицы, авто-бронетехнику, склады боекомплектов, украинская авиация ударила по вражеским ПВО.

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: "В течение дня (враг – ред.) наносил огневое поражение по нашим позициям, прилегающих к линии фронта общинах, а также по тыловым районам, где поражает объекты критической инфраструктуры, с применением стратегической и армейской авиации, реактивных систем залпового огня, тяжелой артиллерии, минометов.

С целью уточнения положения наших войск и корректировки огня артиллерии продолжает активно применять БпЛА.

Парой вертолетов К-52 атаковал наши позиции, без потерь".

Детали: В рамках массированного ракетного удара по всей территории Украины, когда по Николаевской области было выпущено 14 ракет, а по Одесской области - 3 ракеты и 4 дрона-камикадзе, на Криворожье 2 ракеты уничтожили 2 трансформаторные подстанции. Работы по устранению последствий продолжаются.

К вечеру Кривой Рог был вновь атакован двумя дронами-камикадзе Shahed-136. Под угрозой оказались объекты критической инфраструктуры. Но силами противовоздушной обороны дроны были уничтожены.

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В то же время четыре Shahed-136 направлены на критическую инфраструктуру Черкасской области противовоздушная оборона уничтожила в Черкасском районе, недалеко от Канева.

Куцурубскую громаду на Николаевщине враг системно терроризирует обстрелами с Кинбурнской косы. Дважды за день ударил "Градом" и тяжелой артиллерией. Обошлось без человеческих потерь.

Украинская авиация нанесла 4 удара по противнику, в том числе по его системам ПВО. Вблизи Дудчан и Красного на Бериславщине украинскими подразделениями противовоздушной обороны сбиты 2 беспилотных шпиона "Орлан-10" и российский штурмовик Су-25.

Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 205 огневых задач.

Известные в настоящее время потери врага равны 174 захватчика, 2 гаубицы "Мста-Б", 12 единиц авто-бронетехники, 2 танка, 2 миномета, 2 склада боекомплектов.

Повреждены 5 единиц бронированной техники и крупнокалиберная пушка "Гиацинт-Б".

В Черном море корабельная группировка врага вновь уменьшена вдвое. Всего 6 боевых кораблей маневрируют вблизи побережья Крыма. 2 надводных ракетоносителя наготове с 16-ю "Калибрами" на бортах.

Темы: войнаВооруженные силы
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