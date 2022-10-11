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Росіяни бачать, як "сильно Путін помилився" – керівник спецслужби Британії

Ольга Глущенко Вівторок, 11 жовтня 2022, 05:45
Росіяни бачать, як сильно Путін помилився – керівник спецслужби Британії
Флемінг, фото: Getty Images

Керівник Центру урядового зв'язку Великої Британії (GCHQ) Джеремі Флемінг заявить, що Україна переламує ситуацію на війні проти "виснажених" російських сил.

Джерело: ВВС цитує витримки з майбутньої промови Флемінга

Деталі: Незважаючи на ракетні удари по цілях по всій Україні в понеділок, Флемінг заявить, що у Москви закінчуються боєприпаси.

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Він скаже, що процес прийняття рішень президентом Владіміром Путіним виявився "помилковим".

Крім того, ітиметьсі й про те, що витрати Росії на війну в Україні – як з точки зору втрати людей, так і з точки зору втрати техніки – є "приголомшливими", оскільки попередні досягнення зведені нанівець.

"Ми знаємо – і російські командири на місцях знають – що їхні боєприпаси закінчуються", – скаже Джеремі у своєму виступі на щорічній лекції з питань безпеки Королівського інституту Об'єднаних збройних сил.

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Він стверджуватиме, що мобілізація ув'язнених і недосвідчених чоловіків "свідчить про відчайдушну ситуацію" – а також прямо критикуватиме президента Путіна як ізольованого і такого, що припускається помилок.

"За відсутності ефективних внутрішніх викликів, його процес прийняття рішень виявився хибним. Це стратегія високих ставок, яка призводить до стратегічних помилок у судженнях", – зазначить глава GCHQ.

Флемінг також стверджує, що російський народ зараз починає розуміти проблеми, спричинені тим, що він називає "війною вибору" Путіна.

"Вони (росіяни – ред.) бачать, наскільки сильно Путін помилився в оцінці ситуації, – скаже він. – Вони тікають від призову, розуміючи, що більше не зможуть подорожувати. Вони знають, що їхній доступ до сучасних технологій і зовнішніх впливів буде різко обмежений".

У своєму виступі в березні Флемінг сказав, що розвідка показала, що деякі російські солдати в Україні відмовилися виконувати накази, саботували власну техніку і випадково збили один з власних літаків.

Теми: Велика БританіявійнаРосіяПутін
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