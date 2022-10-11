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Россияне видят, как "сильно Путин ошибся" – руководитель спецслужбы Британии

Ольга ГлущенкоВторник, 11 октября 2022, 05:45
Флеминг, фото: Getty Images

Руководитель Центра правительственной связи Великобритании (GCHQ) Джереми Флеминг заявит, что Украина переламывает ситуацию на войне против "истощенных" российских сил.

Источник: ВВС цитирует выдержки из будущей речи Флеминга

Детали: Несмотря на ракетные удары по целям по всей Украине в понедельник, Флеминг заявит, что у Москвы заканчиваются боеприпасы.

Он скажет, что процесс принятия решений президентом Владимиром Путиным оказался "ошибочным".

Кроме того, речь пойдет и о том, что расходы России на войну в Украине - как с точки зрения потери людей, так и с точки зрения потери техники - являются "потрясающими", поскольку предыдущие достижения сведены на нет.

"Мы знаем - и российские командиры на местах знают - что их боеприпасы заканчиваются", - скажет Джереми в своем выступлении на ежегодной лекции по вопросам безопасности Королевского института Объединенных вооруженных сил.

Он будет утверждать, что мобилизация заключенных и неопытных мужчин "свидетельствует об отчаянной ситуации" - а также прямо критиковать президента Путина как изолированного и допускающего ошибки.

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"При отсутствии эффективных внутренних вызовов, его процесс принятия решений оказался ошибочным. Это стратегия высоких ставок, которая приводит к стратегическим ошибкам в суждениях", - отметит глава GCHQ.

Флеминг также утверждает, что российский народ сейчас начинает понимать проблемы, вызванные тем, что он называет "войной выбора" Путина.

"Они (россияне - ред.) видят, насколько сильно Путин ошибся в оценке ситуации, - скажет он. - Они убегают от призыва, понимая, что больше не смогут путешествовать. Они знают, что их доступ к современным технологиям и внешним воздействиям будет резко ограничен".

В своем выступлении в марте Флеминг сказал, что разведка показала, что некоторые российские солдаты в Украине отказались выполнять приказы, саботировали собственную технику и случайно сбили один из собственных самолетов.

Темы: ВеликобританиявойнаРосcияПутин
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