Ворог 12 ракетами атакував Запоріжжя: загинула людина

Росіяни 11 жовтня завдали ракетного удару по Запоріжжю, у результаті чого одна людина загинула.

Джерело: голова Запорізької військової адміністрації Олександр Старух, секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, ДСНС

Пряма мова: "Окупант атакував ракетами обласний центр".

Деталі: Старух уточнив, що цілями ворога стали об’єкти інфраструктури.

За словами Куртєва, у результаті ранкового ракетного обстрілу Запоріжжя ушкоджень також зазнали заклад освіти, медичний заклад та житлові будинки. Крім того, є постраждалі.

фото ДСНс

Оновлено. Згодом у ДСНС повідомили, що Росія атакувала Запоріжжя 12 ракетами С-300.

Ворог поцілив у громадські об'єкти.

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фото ДСНС

На місці одного із "прильотів", куди влучили 2 російські ракети, загинула 1 людина. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 100 кв.м.



