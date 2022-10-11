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Ворог 12 ракетами атакував Запоріжжя: загинула людина

Ольга Глущенко , Ірина БалачукВівторок, 11 жовтня 2022, 10:52
Ворог 12 ракетами атакував Запоріжжя: загинула людина
Фото ДСНС

Росіяни 11 жовтня завдали ракетного удару по Запоріжжю, у результаті чого одна людина загинула. 

Джерело: голова Запорізької військової адміністрації Олександр Старух, секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, ДСНС 

Пряма мова: "Окупант атакував ракетами обласний центр".

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Деталі: Старух уточнив, що цілями ворога стали об’єкти інфраструктури.

За словами Куртєва, у результаті ранкового ракетного обстрілу Запоріжжя ушкоджень також зазнали заклад освіти, медичний заклад та житлові будинки. Крім того, є постраждалі. 

 
фото ДСНс 

Оновлено. Згодом у ДСНС повідомили, що Росія атакувала Запоріжжя 12 ракетами С-300.

ВІДЕО ДНЯ

Ворог поцілив у громадські об'єкти. 

 
фото ДСНС

На місці одного із "прильотів", куди влучили 2 російські ракети, загинула 1 людина. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 100 кв.м.

 

Теми: Запоріжжяобстрілвійна
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