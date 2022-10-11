Враг 12 ракетами атаковал Запорожье: погиб человек

Россияне 11 октября нанесли ракетный удар по Запорожью, в результате чего один человек погиб.

Источник: глава Запорожской военной администрации Александр Старух, секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, ГСЧС

Прямая речь: "Оккупант атаковал ракетами областной центр".

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Детали: Старух уточнил, что целями врага стали объекты инфраструктуры.

По словам Куртева, в результате утреннего ракетного обстрела Запорожья повреждения также получили учебное заведение, медицинское учреждение и жилые дома. Кроме того, есть пострадавшие.

Фото ГСЧС

Обновлено. Позже в ГСЧС сообщили, что Россия атаковала Запорожье 12 ракетами С-300.

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Враг попал в общественные объекты.

фото ГСЧС

На месте одного из "прилетов", куда попали 2 российские ракеты, погиб 1 человек. Спасатели ликвидировали пожар на площади 100 кв.м.