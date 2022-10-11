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Враг 12 ракетами атаковал Запорожье: погиб человек

Ольга Глущенко, Ирина БалачукВторник, 11 октября 2022, 10:52
Враг 12 ракетами атаковал Запорожье: погиб человек
Фото ГСЧС

Россияне 11 октября нанесли ракетный удар по Запорожью, в результате чего один человек погиб. 

Источник: глава Запорожской военной администрации Александр Старух, секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, ГСЧС

Прямая речь: "Оккупант атаковал ракетами областной центр".

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Детали: Старух уточнил, что целями врага стали объекты инфраструктуры.

По словам Куртева, в результате утреннего ракетного обстрела Запорожья повреждения также получили учебное заведение, медицинское учреждение и жилые дома. Кроме того, есть пострадавшие. 

 
Фото ГСЧС

Обновлено. Позже в ГСЧС сообщили, что Россия атаковала Запорожье 12 ракетами С-300. 

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Враг попал в общественные объекты. 

 
фото ГСЧС

На месте одного из "прилетов", куда попали 2 российские ракеты, погиб 1 человек. Спасатели ликвидировали пожар на площади 100 кв.м.

Темы: Запорожьеобстрелвойна
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