Експерти ISW припустили, як Кремль використає Білорусь у війні проти України
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявляють, що Кремль може використати додаткові російські сили в Білорусі для того, щоб зафіксувати українські війська під Києвом і не допустити їхнього перекидання в інші місця для участі в контрнаступах.
Джерело: ISW
Деталі: Російські війська 10 жовтня завдали масованого ракетного удару по більш ніж 20 містах, включаючи Київ.
Президент Росії Владімір Путін заявив, що віддав наказ завдати ракетних ударів по українській інфраструктурі у відповідь на "терористичний акт" на мосту через Керченську протоку, ймовірно, частково для того, щоб задобрити російський провійськовий націоналістичний табір, який вимагав такої відплати.
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу також був присутній на зустрічі, незважаючи на припущення, що Путін змусить його піти у відставку, що може свідчити про те, що Путін зупинився на задоволенні лише однієї з вимог провійськової громадськості на даний момент.
Путін підкреслив, що він буде проводити пропорційну ескалацію в будь-яких майбутніх діях у відповідь. Він заявив, що якщо Україна продовжить здійснювати "терористичні атаки проти (російської – ред.) території, то російська відповідь буде жорсткою, а її масштаб відповідатиме рівню загрози для Російської Федерації".
Російські та білоруські війська, як і раніше, навряд чи нападуть на Україну з півночі, незважаючи на заяву президента Білорусі Олександра Лукашенка від 10 жовтня про те, що Білорусь і Росія домовилися про розгортання Регіонального угруповання військ Союзної держави (РУВС) – стратегічного формування російських і білоруських підрозділів, призначених для захисту Союзної держави.
ISW припускає, що Кремль може використати додаткові російські сили в Білорусі для того, щоб зафіксувати українські війська під Києвом і не допустити їхнього перекидання в інші місця для участі в контрнаступальних операціях.
Основні висновки аналітиків інституту щодо війни Росії в Україні 10 жовтня:
- Російські війська завдали масованих, скоординованих ракетних ударів по більш ніж 20 українських містах.
- Президент Володимир Путін заявив, що скоординовані ракетні удари були здійснені у відповідь на вибух на мосту через Керченську протоку, ймовірно, частково для того, щоб задобрити "про-військові" фракції.
- Російські та білоруські сухопутні війська, як і раніше, малоймовірно, що атакують Україну з білоруської території на півночі.
- Станом на 10 жовтня українські сили, ймовірно, звільнили понад 200 квадратних кілометрів території на заході Луганської області.
- Російські війська продовжували безуспішні спроби повернути нещодавно втрачені території на північному заході Херсонської області, посилюючи прилеглі позиції ураженими та поспіхом мобілізованими підрозділами.
- Російські війська продовжили наземні обстріли у Донецькій області.
- Представники російської та окупаційної адміністрації створюють умови для переміщення до 40 000 мешканців Херсонської області до окупованого Росією Криму та Російської Федерації.
- Російські війська не можуть забезпечити мобілізовані сили, ймовірно, через багаторічні розкрадання солдатами-контрактниками та командирами.