Експерти ISW припустили, як Кремль використає Білорусь у війні проти України

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявляють, що Кремль може використати додаткові російські сили в Білорусі для того, щоб зафіксувати українські війська під Києвом і не допустити їхнього перекидання в інші місця для участі в контрнаступах.

Джерело: ISW

Деталі: Російські війська 10 жовтня завдали масованого ракетного удару по більш ніж 20 містах, включаючи Київ.

Реклама:

Президент Росії Владімір Путін заявив, що віддав наказ завдати ракетних ударів по українській інфраструктурі у відповідь на "терористичний акт" на мосту через Керченську протоку, ймовірно, частково для того, щоб задобрити російський провійськовий націоналістичний табір, який вимагав такої відплати.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу також був присутній на зустрічі, незважаючи на припущення, що Путін змусить його піти у відставку, що може свідчити про те, що Путін зупинився на задоволенні лише однієї з вимог провійськової громадськості на даний момент.

Путін підкреслив, що він буде проводити пропорційну ескалацію в будь-яких майбутніх діях у відповідь. Він заявив, що якщо Україна продовжить здійснювати "терористичні атаки проти (російської – ред.) території, то російська відповідь буде жорсткою, а її масштаб відповідатиме рівню загрози для Російської Федерації".

ВІДЕО ДНЯ

Російські та білоруські війська, як і раніше, навряд чи нападуть на Україну з півночі, незважаючи на заяву президента Білорусі Олександра Лукашенка від 10 жовтня про те, що Білорусь і Росія домовилися про розгортання Регіонального угруповання військ Союзної держави (РУВС) – стратегічного формування російських і білоруських підрозділів, призначених для захисту Союзної держави.

ISW припускає, що Кремль може використати додаткові російські сили в Білорусі для того, щоб зафіксувати українські війська під Києвом і не допустити їхнього перекидання в інші місця для участі в контрнаступальних операціях.

Основні висновки аналітиків інституту щодо війни Росії в Україні 10 жовтня: