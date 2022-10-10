Лукашенко і Путін домовилися розгорнути спільне військо

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія і Білорусь домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ.

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"

Дослівно: "У зв'язку із загостренням на західних кордонах Союзної держави ми домовилися про розгортання регіонального угруповання Російської Федерації та Республіки Білорусь.

Це все за нашими документами. Якщо рівень загрози досягає нинішнього рівня, як зараз, ми починаємо задіювати угруповання Союзної держави".

Деталі: За словами Лукашенка, основу цього угруповання складають збройні сили Білорусі.

Він заявив, що формування цього угруповання вже почалося: "Воно йде вже, по-моєму, протягом двох днів. Віддано було моє розпорядження, щоб ми приступили до формування цього угруповання".

10 жовтня Лукашенко заявив на нараді з військовими і силовиками, нібито напередодні Мінськ неофіційними каналами "попередили про нанесення удару по Білорусі з території України".

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Раніше українська воєнна розвідка повідомляла, що президент Росії Володимир Путін схиляє Лукашенка до відкритої участі у війні проти України.