Лукашенко і Путін домовилися розгорнути спільне військо

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія і Білорусь домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ.

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"

Дослівно: "У зв'язку із загостренням на західних кордонах Союзної держави ми домовилися про розгортання регіонального угруповання Російської Федерації та Республіки Білорусь.

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Це все за нашими документами. Якщо рівень загрози досягає нинішнього рівня, як зараз, ми починаємо задіювати угруповання Союзної держави".

Деталі: За словами Лукашенка, основу цього угруповання складають збройні сили Білорусі.

Він заявив, що формування цього угруповання вже почалося: "Воно йде вже, по-моєму, протягом двох днів. Віддано було моє розпорядження, щоб ми приступили до формування цього угруповання".

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10 жовтня Лукашенко заявив на нараді з військовими і силовиками, нібито напередодні Мінськ неофіційними каналами "попередили про нанесення удару по Білорусі з території України".

Раніше українська воєнна розвідка повідомляла, що президент Росії Володимир Путін схиляє Лукашенка до відкритої участі у війні проти України.