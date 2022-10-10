Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Лукашенко і Путін домовилися розгорнути спільне військо

Альона Мазуренко Понеділок, 10 жовтня 2022, 12:10
Лукашенко і Путін домовилися розгорнути спільне військо
ФОТО: GETTY IMAGES

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія і Білорусь домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ.

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"

Дослівно: "У зв'язку із загостренням на західних кордонах Союзної держави ми домовилися про розгортання регіонального угруповання Російської Федерації та Республіки Білорусь.

Реклама:

Це все за нашими документами. Якщо рівень загрози досягає нинішнього рівня, як зараз, ми починаємо задіювати угруповання Союзної держави".

Деталі: За словами Лукашенка, основу цього угруповання складають збройні сили Білорусі.

Він заявив, що формування цього угруповання вже почалося: "Воно йде вже, по-моєму, протягом двох днів. Віддано було моє розпорядження, щоб ми приступили до формування цього угруповання".

ВІДЕО ДНЯ

10 жовтня Лукашенко заявив на нараді з військовими і силовиками, нібито напередодні Мінськ неофіційними каналами "попередили про нанесення удару по Білорусі з території України".

Раніше українська воєнна розвідка повідомляла, що президент Росії Володимир Путін схиляє Лукашенка до відкритої участі у війні проти України.

Теми: БілорусьРосіяПутінЛукашенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
Лукашенко анонсував повернення до Білорусі російських військових
Масований ракетний удар РФ: влучання в 14 регіонах України, десяток загиблих - поліція
Проривів кордону чи наступу на півночі України немає – ОК "Північ"
Путін вигадав, що Україна намагалася підірвати "Турецький потік" і била по Курській АЕС
Останні новини
18:40
відеоУ Херсоні через ворожий артилерійський удар загинув охоронець
18:19
На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
18:11
ОновленоУ Криворізькому районі ППО знищила авіаційну ракету
18:03
Єврокомісія виділяє додаткові 65 млн євро на підтримку українських біженців
17:54
Швеція і Данія анонсували нову військову допомогу для України: БМП на 240 млн євро
17:52
У Києві на хабарі викрили працівників автошкіл, які допомагали скласти іспит майбутнім водіям
17:49
Виділення коштів для України: в ЄС задумалися про позбавлення Угорщини права голосу
17:26
ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії
17:25
У Київському метро назвали фейком закриття ще двох станцій
Усі новини...
Реклама: