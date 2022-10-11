Эксперты ISW предположили, как Кремль использует Беларусь в войне против Украины

Аналитики Института изучения войны (ISW) заявляют, что Кремль может использовать дополнительные российские силы в Беларуси для того, чтобы зафиксировать украинские войска под Киевом и не допустить их переброски в другие места для участия в контрнаступлениях.

Источник: ISW

Детали: Российские войска 10 октября нанесли массированный ракетный удар по более чем 20 городам, включая Киев.

Президент России Владимир Путин заявил, что отдал приказ нанести ракетные удары по украинской инфраструктуре в ответ на "террористический акт" на мосту через Керченский пролив, вероятно, частично для того, чтобы задобрить российский провоенизированный националистический лагерь, который требовал такого возмездия.

Министр обороны России Сергей Шойгу также присутствовал на встрече, несмотря на предположение, что Путин заставит его уйти в отставку, что может свидетельствовать о том, что Путин остановился на удовлетворении лишь одного из требований провоенной общественности на данный момент.

Путин подчеркнул, что он будет проводить пропорциональную эскалацию в любых будущих ответных действиях. Он заявил, что если Украина продолжит осуществлять "террористические атаки против (российской - ред.) территории, то российский ответ будет жестким, а его масштаб будет соответствовать уровню угрозы для Российской Федерации".

Российские и белорусские войска по-прежнему вряд ли нападут на Украину с севера, несмотря на заявление президента Беларуси Александра Лукашенко от 10 октября о том, что Беларусь и Россия договорились о развертывании Региональной группировки войск Союзного государства (РУВС) - стратегического формирования российских и белорусских подразделений, предназначенных для защиты Союзного государства.

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ISW предполагает, что Кремль может использовать дополнительные российские силы в Беларуси для того, чтобы зафиксировать украинские войска под Киевом и не допустить их переброски в другие места для участия в контрнаступательных операциях.

Основные выводы аналитиков института относительно войны России в Украине 10 октября: