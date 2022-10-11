На півдні України під ранок збили 8 російських "Шахедів"

Українські захисники збили 8 російських безпілотників "Shahed-136" над Миколаївсьою та Одеською областями 11 жовтня.

Джерело: Повітряне командування "Південь" у Facebook

Дослівно ПК "Південь": "11 жовтня, з 3:30 до 05:30 години, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено над Миколаївщиною п’ять ворожих дронів-камікадзе типу "Shahed-136", над Одещиною – три".