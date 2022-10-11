Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

На юге Украины под утро сбили 8 российских "Шахедов"

Ирина БалачукВторник, 11 октября 2022, 08:10
Обломок сбитого дрона. Фото иллюстративное из Facebook Воздушного командования "Юг"

Украинские защитники сбили 8 российских беспилотников "Shahed-136" над Николаевской и Одесской областями 11 октября.

Источник: Воздушное командование "Юг" в Facebook

Дословно ВК "Юг": "11 октября, с 3:30 до 05:30 часов, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожено над Николаевской областью пять вражеских дронов-камикадзе типа "Shahed-136", над Одесской областью – три".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Николаевская областьОдесская областьвойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Россия за два дня подорвала около трети энергетической инфраструктуры Украины

фотоРоссияне возвели две свежие понтонные переправы на Херсонщине – снимки спутника

У России заканчиваются ресурсы, Украина разворачивает ход войны - глава спецслужбы Британии

видеоНаходки ужасают: в деоккупированном Святогорске и Лимане эксгумировали 78 тел, среди них младенец

обновленоМаск поговорил с Путиным перед публикацией "мирного плана" для Украины – СМИ

фотоУкраина вернула из плена 32 воина и тело погибшего израильтянина

Все новости...
Николаевская область
Воздушники сбили российский самолет и дрон-камикадзе
Зенитчики Воздушных сил сбили дрон-камикадзе из пулемета
В Одесской и Николаевской областях сбили три "шахида"
Последние новости
23:02
Север Черниговской области остался без света
23:01
Шутка с "аннексией Калининграда" стала поводом собирать деньги на ВСУ в Чехии
22:53
На Киевщине дефицит мощности: ДТЭК отключит больше клиентов от электричества
22:41
В Британии арестовали бизнесмена, который мог помочь Дерипаске уклоняться от санкций
22:35
Россия за два дня подорвала около трети энергетической инфраструктуры Украины
22:11
Из польских ЗРК советскими ракетами защитники сбили 9 иранских "шахедов" - Залужный 
22:07
Дуда убежден, что ответственных за военные преступления РФ не оставят без наказания
21:55
Спиртзавод на Львовщине продали на аукционе в десять раз дороже "старта"
21:50
Украина просит внести Одессу во Всемирное наследие ЮНЕСКО
21:47
Зеленский поручил установить каждого оккупанта, причастного к ракетному террору
Все новости...