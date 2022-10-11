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На юге Украины под утро сбили 8 российских "Шахедов"

Ирина БалачукВторник, 11 октября 2022, 08:10
На юге Украины под утро сбили 8 российских Шахедов
Обломок сбитого дрона. Фото иллюстративное из Facebook Воздушного командования "Юг"

Украинские защитники сбили 8 российских беспилотников "Shahed-136" над Николаевской и Одесской областями 11 октября.

Источник: Воздушное командование "Юг" в Facebook

Дословно ВК "Юг": "11 октября, с 3:30 до 05:30 часов, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожено над Николаевской областью пять вражеских дронов-камикадзе типа "Shahed-136", над Одесской областью – три".

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Темы: Николаевская областьОдесская областьвойна
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