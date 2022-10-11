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Втрати Росії вже перевалили за 63 тисячі військових

Ірина БалачукВівторок, 11 жовтня 2022, 09:39
Фото Генштабу

Росія у загарбницькій війні з Україною вже втратила понад 63 тисячі військових, 2 504 танки та 1 496 артилерійських систем.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.10 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 63 110 (+240) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2 504 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5 162 (+13) од,
  • артилерійських систем – 1 496 (+10) од,
  • РСЗВ – 353 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 181 (+0) од,
  • літаків – 268 (+1) од,
  • гелікоптерів  – 235 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 114 (+17) од,
  • крилатих ракет ‒ 295 (+46) од,
  • кораблів/катерів‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 916 (+8) од,
  • спеціальної техніки ‒ 136 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському, Авдіївському та Краматорському напрямках.  

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Теми: Росіявійнаармія
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