Потери России уже перевалили за 63 тысячи военных

Россия в захватнической войне с Украиной уже потеряла более 63 тысяч военных, 2 504 танка и 1 496 артиллерийских систем.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 11.10 ориентировочно составили:

личного состава – около 63 110 (+240) человек ликвидировано,

танков – 2 504 (+9) ед,

боевых бронированных машин – 5 162 (+13) ед,

артиллерийских систем – 1 496 (+10) ед,

РСЗО – 353 (+0) ед,

средств ПВО – 181 (+0) ед,

самолетов – 268 (+1) ед,

вертолетов – 235 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 114 (+17) ед,

крылатых ракет – 295 (+46) ед,

кораблей/катеров – 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 3 916 (+8) ед,

специальной техники – 136 (+0) ед.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском, Авдеевском и Краматорском направлениях.