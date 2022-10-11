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Потери России уже перевалили за 63 тысячи военных

Ирина БалачукВторник, 11 октября 2022, 09:39
Потери России уже перевалили за 63 тысячи военных
Фото Генштаба

Россия в захватнической войне с Украиной уже потеряла более 63 тысяч военных, 2 504 танка и 1 496 артиллерийских систем.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 11.10 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 63 110 (+240) человек ликвидировано,
  • танков – 2 504 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин – 5 162 (+13) ед,
  • артиллерийских систем – 1 496 (+10) ед,
  • РСЗО – 353 (+0) ед,
  • средств ПВО – 181 (+0) ед,
  • самолетов – 268 (+1) ед,
  • вертолетов – 235 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 114 (+17) ед,
  • крылатых ракет – 295 (+46) ед,
  • кораблей/катеров – 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3 916 (+8) ед,
  • специальной техники – 136 (+0) ед.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском, Авдеевском и Краматорском направлениях. 

Темы: Росcиявойнаармия
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