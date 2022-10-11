Потери России уже перевалили за 63 тысячи военных
Вторник, 11 октября 2022, 09:39
Россия в захватнической войне с Украиной уже потеряла более 63 тысяч военных, 2 504 танка и 1 496 артиллерийских систем.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 11.10 ориентировочно составили:
- личного состава – около 63 110 (+240) человек ликвидировано,
- танков – 2 504 (+9) ед,
- боевых бронированных машин – 5 162 (+13) ед,
- артиллерийских систем – 1 496 (+10) ед,
- РСЗО – 353 (+0) ед,
- средств ПВО – 181 (+0) ед,
- самолетов – 268 (+1) ед,
- вертолетов – 235 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 114 (+17) ед,
- крылатых ракет – 295 (+46) ед,
- кораблей/катеров – 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 916 (+8) ед,
- специальной техники – 136 (+0) ед.
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском, Авдеевском и Краматорском направлениях.
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