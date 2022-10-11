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Керівник спецслужби Британії: У Росії закінчуються боєприпаси, її сили виснажені

"Європейська правда"Вівторок, 11 жовтня 2022, 10:30
Керівник спецслужби Британії: У Росії закінчуються боєприпаси, її сили виснажені
Джеремі Флемінг, Getty Images

Керівник Центру урядового зв'язку Великобританії (GCHQ) Джеремі Флемінг стверджує, що у росіян закінчуються боєприпаси після місяців виснажливих боїв в Україні. 

Про це йдеться в публікації The Guardian, пише "Європейська правда".

Очікується, що у вівторок Флемінг виступить з рідкісним публічним виступом в аналітичному центрі Rusi. У промові він наголосить на втратах Росії за місяці боїв, стверджуючи, що сили Москви виснажені, а нещодавня мобілізація свідчить про ознаки відчаю. 

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"Ми знаємо - і російські командири на місцях знають, - що їх запаси і боєприпаси закінчуються", - скаже Флемінг .

"До неминучої військової перемоги Росії, про яку говорила їхня пропагандистська машина, далеко, і ясно, що сміливі дії України на полі бою і в кіберпросторі переламали ситуацію", - скаже Флемінг.

Зосередивши увагу безпосередньо на російському президентові, Флемінг, як очікується, скаже, що "через невеликий ефективний виклик всередині його рішення виявилися помилковими", і що він використав "стратегію з високими ставками, яка призводить до стратегічних помилок у судженнях".

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Очікується, що Флемінг також розповість про майбутню загрозу з боку Китаю, згідно з попередньо опублікованими уривками його виступу.

Нагадаємо, раніше британська розвідка розповіла про наслідки руйнування Кримського мосту для РФ, а також пояснила, чому РФ наступає на Бахмут попри тиск ЗСУ на інших напрямках.

Теми: війнаВелика БританіяРосіярозвідка
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